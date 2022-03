Protezione civile Guerra Ucraina : 600 euro al mese per i profughi in Italia

Si avvicina l'ordinanza della Protezione civile, per stanziare le risorse necessarie all'accoglienza dei profughi: 600 euro al mese per chi ha un alloggio autonomo, per un periodo di tre mesi dall'ingresso in Italia, fino al 31 dicembre di quest'anno.

Dall'inizio della Guerra sono arrivati in Italia 71.940 profughi ucraini. Secondo i dati del ministero dell'Interno, si tratta di 37.082 donne, 6.661 uomini e 28.197 minori. La maggior parte dei profughi va a Milano, Roma, Napoli e Bologna. Oggi arriva un'ordinanza del Dipartimento della Protezione civile, che deve stabilire gli aiuti per ogni rifugiato che arriva nel nostro Paese. Si tratta di contributi per chi trova un alloggio autonomo e di fondi per Regioni, Comuni e associazioni e per le famiglie che ospitano, per un totale di 428 milioni che il Governo ha messo a disposizione per l'accoglienza degli ucraini. La maggior parte soggiorna presso parenti e conoscenti, ma alcuni hanno trovato alloggio presso famiglie Italiane.

Poi c'è chi è stato servito dalle associazioni di volontariato, e chi è nelle strutture dei sistemi Cas e Sai del Viminale, che sono state ulteriormente rafforzate in vista dei flussi di arrivo. La rete di accoglienza offre quindi diverse destinazioni, per le quali la Protezione civile prevede diverse forme di sostegno. Per circa 60.000 persone che hanno trovato un alloggio autonomo e godono di Protezione temporanea è previsto un contributo di 600 euro al mese, fino a un massimo di 900 per nucleo familiare, per un periodo di tre mesi dall'ingresso in Italia fino al 31 dicembre. di quest'anno.

Il decreto ucraino ha anche ampliato fino a un massimo di 15mila il numero dei posti di accoglienza attivati attraverso il Terzo Settore e dagli istituti religiosi. Per la ricezione su questa rete verrà assegnato un contributo di 30 euro al giorno a persona. Se le famiglie soggiornano, ci sarà un sostegno per le spese sostenute, come bollette o acquisti. Si prevede poi di destinare alle Regioni 152 milioni di euro per tutto il 2022, a seconda del numero di persone ricoverate, a titolo di contributo forfettario per l'accesso ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale, fino a un massimo di 100.000 persone.

