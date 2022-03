Prodotti di bellezza: il successo di Sephora

L’esperienza dei clienti di Sephora è di alta qualità grazie a due fattori principali: l’omnicanalità e la digitalizzazione. Sono questi gli aspetti che, più di molti altri, hanno contribuito al successo del marchio. Non tutti sanno, infatti, che Sephora era nata come una profumeria di piccole dimensioni di un paese della Francia. Nel giro di mezzo secolo, poi, si è trasformata in un gigante del settore beauty, e la sua crescita non sembra essere ancora terminata. Il negozio è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel comparto del make up e della cosmetica, grazie alla dote fondamentale nell’economia di oggi: essere in grado di adattarsi ai cambiamenti che il rinnovarsi delle necessità dei clienti comporta.

La storia di Sephora

Chi oggi usa un codice sconto Sephora facendo acquisti online di certo non immagina che questo brand è nato da un negozio sorto nella città di Limoges; ai tempi, per altro, si chiamava Shop 8. Nel 1970 i primi segnali di espansione, con l’apertura di un punto vendita a Parigi, e già nella seconda metà di quel decennio gli affari iniziavano ad andare a gonfie vele. Nel 1997, poi, ad acquisire Sephora è stato LVMH, un colosso del comparto luxury, e poco prima dell’inizio del nuovo millennio ha aperto il negozio di New York. Attualmente Sephora è presente in quasi 40 Paesi con circa 2.600 negozi, per un assortimento che comprende articoli di oltre 300 marchi. Non sembrano esserci limiti alla crescita di questo business, la cui solidità è confermata dai numeri: basti pensare ai 6 miliardi di dollari di fatturato che sono stati registrati fra il 2017 e il 2019.

L’innovazione alla base del successo

L’innovazione è l’elemento chiave che sta alla base del successo di Sephora e che al tempo stesso sintetizza la sua vision. Questo negozio, in effetti, ha ricoperto un ruolo molto importante nel rivoluzionare le modalità di vendita classiche, e ha dato il la a un modello inedito fondato sulla possibilità concessa ai clienti di provare i prodotti in negozio. Oggi questa ci sembra una consuetudine, ma fino a qualche tempo fa non era così; dopo Sephora, tutti gli altri negozi concorrenti si sono adeguati. In più, parecchi marchi anche di un certo livello hanno ritardato il processo di trasformazione digitale e non sono stati in grado di innovare come avrebbero dovuto e potuto. Ciò non è vero per Sephora, che ha avuto la capacità di accogliere la digitalizzazione accompagnando i propri clienti ai cambiamenti imposti dalla digital transformation. Già nel 2015, per esempio, un magazzino negli Stati Uniti, a San Francisco, è stato trasformato in un Innovation Lab con l’intento di mettere a punto tecnologie nuove capaci di migliorare la user experience tanto offline quanto online.

L’omnicanalità

Volendo individuare una delle chiavi del successo di questa multinazionale del beauty, non si può non fare riferimento alla strategia dell’omnicanalità, che sta alla base di tutti i più recenti cambiamenti che hanno coinvolto Sephora. Di che cosa si tratta, di preciso? Si può definire l’omnicanalità come la tendenza a integrare i diversi canali di comunicazione e di contatto con la clientela, comprendendo tanto quelli digitali quanto quelli tradizionali. Non è un approccio unicamente valoriale o astratto, ma una propensione concreta, come dimostra il fatto che a partire dal 2018 lo staff del retail digitale è stato unito a quello del retail fisico. I vantaggi offerti dall’omnicanalità sono molteplici, soprattutto perché questa strategia permette di muoversi con più rapidità. Tutto dipende dal mobile, che può essere considerato il collante che favorisce le sinergie fra i canali.

