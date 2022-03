Fibra JustSpeed: nuovo brand per una casa iper-connessa

Linkem entra nel mercato dei servizi della fibra ultralarga nel segmento Ftth con il brand JustSpeed, con offerte molto interessanti e una tecnologia in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Sul piano commerciale l’offerta attualmente disponibile è di 19,90€ per i primi sei mesi e di 29.90€ dal settimo mese in poi, con modem in comodato d’uso gratuito e la guida alla prima attivazione gratuita con un operatore telefonico. Inoltre c’è anche la possibilità di usufruire del servizio opzionale Just Premium, al momento in offerta gratuita e successivamente alla conclusione dell’offerta con una quota una tantum di 69,90 euro, che assicura l’intervento di un tecnico presso la propria abitazione che offrirà al cliente un servizio di caring dedicato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze casalinghe di connettività. Ad attivazione della linea avvenuta, a seguito di un appuntamento dedicato, ottimizzerà le reti domestiche WiFi e configurerà fino a 5 dispositivi Smart: farà tutto al posto dell’utente che dovrà solo gestire il meglio della connettività e delle performance in casa. Sul sito justspeed.it, inoltre, è possibile verificare le specifiche tecniche della linea sia in generale sia nella propria abitazione.

Il servizio permette di raggiungere i 2.5 Gigabit al secondo per il download e i 300 Megabit al secondo per l’upload. Collegandosi alla pagina di attivazione dell’offerta, inoltre, prima di procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento è possibile controllare se nella propria città e ancor più al proprio numero civico si è raggiunti dalla fibra ultraveloce di JustSpeed. Basta un semplice click e inserire Comune, via e numero civico per fare questa verifica e scoprire anche le velocità di download e upload massime e il ping che si possono raggiungere. La copertura, oltre 2.100 comuni a inizio 2022, è destinata ad estendersi sempre più, anche in virtù dello sviluppo della rete ad alta velocità assicurato dagli investimenti pubblici. I progetti per aumentare la copertura della banda ultralarga in Italia sono uno dei capitoli più ricchi del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Connessione JustSpeed: ideale per ogni esigenza

Che sia per lo streaming di un film sulla piattaforma preferita, per lo streaming live della partita della propria squadra del cuore, o ancora per una sessione di gaming al gioco online più di tendenza, JustSpeed garantisce una linea stabile, veloce e affidabile, con una latenza minima che libera da ogni preoccupazione di non poter accedere ai propri contenuti preferiti.

Le prestazioni fino a 2.5 Gb/s in download e fino a 300 Mb/s in upload permettono di gestire i dispositivi smart in assoluta scioltezza, anche quelli che richiedono più risorse come decoder, smart tv, console di gioco. Il modem, infatti, dispone delle corrette tecnologie per effettuare una multiconnessione dei dispositivi e per la gestione dei device di casa in contemporanea, senza perdite o cadute di segnale poco gradite. Sappiamo tutti, infatti, quanto sia importante godersi i contenuti online con fluidità e senza fastidiose interruzioni, anche fosse solo per un secondo. Per questo JustSpeed garantisce la visione dei film preferiti in streaming in alta definizione e senza interruzioni.

Un altro discorso molto delicato e che stuzzica la sensibilità dei gamers è appunto la prestazione della fibra ultraveloce, messa sotto sforzo con giochi e sessioni online lunghe e che richiedono un enorme flusso di dati alla massima velocità possibile senza buffering. Una certa quantità di ritardo è assolutamente tipica durante il gaming ma la sfida è raggiungere il tempo minimo possibile, azzerando così la latenza tra la propria postazione e quella di un altro utente o del server di riferimento.

Ecco perché JustSpeed sfrutta la tecnologia FTTH-GPON, grazie alla quale è possibile portare la fibra direttamente a casa assicurando una connessione stabile, estremamente veloce e senza limitazioni di traffico, le condizioni ottimali per ottenere un’eccellente connettività su tutti i dispositivi. Grazie, infatti, al cablaggio della fibra ottica fin dentro casa e collegata direttamente al modem è possibile garantire la massima velocità disponibile e raggiungere ogni dispositivo senza alcun problema di buffering e una qualità del servizio certa e affidabile.

