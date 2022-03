L' influencer IAIA De Rose : Ti aiuto a diventare la persona che vuoi!

Adattando il famoso principio del passaparola al digitale, l'imprenditoria in questo campo si sta rivelando una strategia particolarmente efficace, al fine di migliorare la visibilità di un brand, per raggiungere un pubblico sempre più ampio e acquisire nuove prospettive.

Lo sa bene Iaia De Rose, che, per aiutare chi vuole specializzarsi in questo campo, ha creato un progetto molto innovativo nel panorama del marketing digitale italiano. Appassionata di comunicazione, Iaia è una influencer che ha creato canali di comunicazione e vendita attraverso contenuti multimediali originali, tra cui i siti iaiaderose.com, bellezzaintelligente.com e iaiabag.com.



Su questi siti Iaia consente ad aziende, professionisti e anche chi è alle prime armi di promuovere il proprio prodotto o servizio facendo affidamento sulla sua esperienza riconosciuta sul campo di influencer e opinion leader televisiva. Iaia aiuta marchi e persone a raggiungere il loro pubblico, aumentando la copertura e il coinvolgimento attraverso i suoi contenuti e consigli consentendogli di acquisire notorietà e fiducia in se stessi.

Come si legge sul suo portale: "Qui ti aiuto a diventare la persona che vuoi e a costruire la vita e il business dei tuoi sogni."

Forse semplicemente perché credere a in se stessi è alla base di tutto, e senza di esso tutto diventa più complicato. Senza entrare in considerazioni troppo generali, diciamo che è essenziale per lo sviluppo delle persone, così come per la loro realizzazione, e questo è ancor più vero per chi si impegna, perché da essa dipende la sua missione, la sua attività.



Ciò ha portato Iaia De Rose ad essere anche un'imprenditrice di successo creando la linea di borse di lusso IAIAbag, che è diventata in poco tempo un'azienda di successo italiana made in Italy.



Iaia De Rose è seguita principalmente per la sua autenticità, la sua personalità spiccata e la suaesperienza. Instagram è in cima alle piattaforme più utilizzate per seguire un influencer e Iaia è una vera e propria star con oltre 500.000 followers su instagram.com/iaiaderose/ a cui dà consigli completamente gratuiti. I suoi contenuti esclusivi sono una risorsa utile, pertinente e a valore aggiunto per chi la segue, perchè si trae realmente vantaggio.



Può sembrare ovvio dirlo, se è riuscita a raggiungere questo successo, ma i suoi contenuti davvero stimolanti, come quelli presenti su IAIAtv dove propone video sempre nuovi che riguardano crescita personale, marketing, imprenditoria, ma anche lifestyling e immagine.



Sul suo Blog ciò che risalta di più è soprattutto la sua autenticità con cui si pone ai suoi lettori, che possono interagire commentando e condividendo i contenuti presenti. La community di follower in questo modo si diverte ad accompagnarla nella sua vita interagendo con lei.

Iscrivendosi alla Newsletter inoltre si possono ricevere ogni settimana utili consigli, info sulle ultime novità e prodotti, inviti ad eventi, sconti esclusivi e scaricare immediatamente i podcast gratuiti. Se non sei ancora riuscito a raggiungere i tuoi obiettivi nel campo del marketing digitale e cerchi un luogo in cui far fare il salto di qualità alla tua attività traendo vantaggio dall'utilizzo del marketing di influenza, la risposta è seguire il nuovo portale ufficiale di www.iaiaderose.com.



Per avere successo è importante scegliere le mosse più adatte da fare e comunicare in modo giusto e creativo. Saper usare tecniche e strategie che hanno un potenziale dinamico e di coinvolgimento diverso.



