Eskimoz: un'agenzia SEO SEM dinamica e innovativa!

Ma cosa si intende effettivamente con SEM?



SEM è diviso in due rami: SEA (Search Engine Advertising) e SEO (Search Engine Optimization).



A volte il termine "SEM" è usato come sinonimo di "SEA", ignorando la SEO. Se è vero che SEA e SEO funzionano in modo diverso, il loro scopo è sostanzialmente lo stesso: rendere più visibile un'azienda o organizzazione nelle SERP (Search Engine Result Pages) e attirare utenti Internet sul sito Web di un'organizzazione o azienda.

Che cos'è il SEM, il marketing sui motori di ricerca?



Il SEM (Search Engine Marketing) consiste in una serie di strumenti, tecniche e strategie e comprende tutto ciò che serve ad ottimizzare la visibilità di una landing page o di un sito web con l'ausilio dei motori di ricerca.

L'obiettivo è posizionarsi sempre meglio e quindi apparire più spesso nelle potenziali query di ricerca degli utenti che utilizzano parole chiave rilevanti per la propria azienda, professione o sito e-commerce.



Poiché la gamma di termini di ricerca utilizzati dagli utenti è molto ampia e varia, un punto chiave del marketing online è determinare quali parole o frasi sono rilevanti per classificare meglio un sito web. In questo modo vengono selezionati esattamente quegli utenti che sono realmente interessati al marchio o al prodotto.



Dopo aver identificato le parole chiave rilevanti, è il momento di iniziare a ottenere buoni risultati nei motori di ricerca, noti anche come SERP (Search Engine Results Pages). In genere, i motori di ricerca forniscono due tipi di risultati.



Risultati organici o naturali



Nel caso di risultati organici, i risultati vengono generalmente visualizzati al centro della pagina. Il motore di ricerca utilizza un algoritmo che determina quali siti Web forniscono le migliori risposte alla query dell'utente.



L'algoritmo di Google si basa principalmente sulla pertinenza (contenuto web) e sull'autorità (link da altri siti) del rispettivo sito web. Gli strumenti e le tecniche utilizzati per migliorare il posizionamento all'interno delle liste dei risultati sono indicati come SEO (Search Engine Optimization). E sono senza dubbio uno dei fondamenti del SEM.



Risultati a pagamento



Nel caso di risultati a pagamento, i risultati vengono visualizzati principalmente in alto o in una delle colonne di destra. Per apparire qui, l'inserzionista paga un importo per clic ricevuto. Ulteriori risultati di vendita possono essere raggiunti attraverso le possibilità pubblicitarie dei motori di ricerca.



Come apparire negli risultati di ricerca?



Proprio come ci sono due diversi tipi di inserzioni, ci sono anche due diversi meccanismi che ti aiuteranno a ottenere un buon posizionamento nelle inserzioni di ricerca.



SEO



SEO (Search Engine Optimization, che significa ottimizzazione dei motori di ricerca) si occupa di ottenere nuovi utenti per un sito Web attraverso risultati di ricerca organici o naturali. In particolare, dovrebbero essere presi in considerazione la composizione dei collegamenti, l'analisi delle parole chiave e la creazione e ottimizzazione dei contenuti del sito web. L'intero processo è anche noto come posizionamento sui motori di ricerca... Leggi di più.



Annunci nei motori di ricerca



Si tratta di ottenere potenziali clienti per il sito Web tramite pubblicità a pagamento utilizzando link sponsorizzati nei motori di ricerca come Google AdWordse Bing Ads. Vengono creati annunci, che vengono quindi controllati da una strategia di offerta ragionevole. Questo sistema è anche noto come PPC (pay per click) o CPC (costo per click).



Cosa si può ottenere con il SEM?



Per capire nel dettaglio cosa significa SEM è fondamentale comprendere i numerosi effetti positivi che ha sulle strategie di marketing online.



Utenti altamente qualificati per il tuo sito web



Una delle funzioni chiave di una buona strategia di marketing digitale è quella di attirare gli utenti giusti sul proprio sito web. Il SEM ti consente di selezionare gli utenti in base alle parole chiave che stanno cercando e quindi di indirizzare solo coloro che mostrano un interesse genuino al sito web.



Consapevolezza del marchio



Ottenere tra i primi risultati su Google è un ottimo modo per aumentare la visibilità del tuo marchio. Anche se l'utente non clicca sul primo risultato, assocerà il tuo marchio ad una soluzione alla sua query di ricerca semplicemente per il fatto che compare tra le prime posizioni dei risultati di ricerca.



Aumenta il tasso di conversione



Google AdWords offre tutti i servizi necessari per misurare il tasso di conversione degli annunci inseriti e per verificarne l'efficacia.



Ottieni molto con un budget limitato



Soprattutto, questa strategia di marketing offre flessibilità e quindi grandi margini di crescita grazie alla possibilità di adattare il budget alle esigenze attuali. Inoltre non richiede un grande investimento iniziale, motivo per cui è ideale anche per le piccole e medie imprese.



Pubblicità contestuale



Da un lato, gli annunci vengono inseriti anche nei motori di ricerca, ma dall'altro vengono visualizzati anche su altri siti Web tramite l'utilizzo di dati e parametri. Le opzioni di personalizzazione per un determinato gruppo di utenti sono infinite: dagli utenti particolarmente interessati a un prodotto specifico, agli utenti che hanno già visitato il sito Web, alla loro posizione geografica e molte altre opzioni.



Vantaggi del SEM



Per comprendere il SEM è fondamentale conoscere tutti i vantaggi che il marketing sui motori di ricerca ha da offrire. SEM è senza dubbio uno strumento potente e di alta qualità che offre numerose opportunità per tutti i settori e marchi. Tuttavia, non bisogna dimenticare che anche questa è solo una delle tante strategie di marketing online.



Misurabile fino all'ultimo dettaglio



Gli strumenti utilizzati da SEM creano report dettagliati sullo sviluppo delle campagne pubblicitarie. Offrono in ogni momento una panoramica dettagliata dello stato attuale degli annunci.



Monitoraggio in tempo reale



Con l'aiuto di Google Analytics, tutti i movimenti sul sito Web possono essere analizzati, in modo da poter prendere immediatamente le misure necessarie in caso di deviazione dai risultati desiderati.



Pay per click



Paghi solo per il risultato. Il budget giornaliero massimo, nonché il prezzo massimo per clic, possono essere impostati in anticipo. Ciò garantisce la redditività costante della campagna.



Velocità



Rispetto alla SEO o ad altre strategie di content marketing, gli annunci sui motori di ricerca offrono risultati rapidi e, soprattutto, ampi.



Applicabile a tutti



Grazie alle opportunità di investimento scalabili, SEM è adatto a qualsiasi tipo di commercio o azienda. C'è una concorrenza leale tra tutti loro per i primi posti nei risultati di ricerca per le parole chiave desiderate.



Segmentazione



Concentrandoti su determinate parole chiave, raggiungi esattamente gli utenti che sono attivamente interessati a un prodotto. Puoi anche filtrare per altre proprietà come lingua, comportamento, ecc.



Principi per una buona strategia SEM



Per conoscere in dettaglio il SEM, dovresti conoscere alcune delle basi più importanti degli annunci sui motori di ricerca. Poiché Google è il motore di ricerca più utilizzato, questi sono mostrati di seguito utilizzando Google AdWords come esempio.



Parole chiave



Le parole chiave costituiscono la base dell'intera strategia SEM, perché queste parole, o gruppi di parole e frasi, assicurano che l'annuncio sia visibile all'utente.



Annunci di testo pubblicitari



Gli annunci standard dei motori di ricerca sono costituiti da testi pubblicitari. Questi sono fondamentalmente costituiti da un titolo, due righe di testo e un collegamento che può essere personalizzato.



Rete di ricerca



La rete pubblicitaria è la parte dei motori di ricerca in cui compaiono gli annunci. I più semplici sono gli annunci di testo in alto e a destra nell'elenco dei risultati. Tuttavia, puoi anche inserire annunci su altri siti Web come Google Shopping o Google Maps.

Perché dovresti usare SEM?



Gli annunci ben progettati per i motori di ricerca possono ottenere risultati molto redditizi in tempi relativamente brevi. Perché per ottenere molti utenti per un sito web, ogni marchio/azienda ha bisogno della consapevolezza necessaria.

L'obiettivo principale dell'ottimizzazione dei motori di ricerca è, in parole povere, di essere posizionato nelle prime posizioni di ranking nei risultati di ricerca organici, soprattutto nei risultati di ricerca di Google, ma anche negli altri vari motori di ricerca.



L'ottimizzazione di successo per i motori di ricerca persegue principalmente l'obiettivo di essere rappresentato nelle posizioni di più alto ranking nei motori di ricerca come Google, Bing o Yahoo per termini di ricerca rilevanti per l'utente con le corrispondenti pagine pertinenti.



Dovresti assicurarti che la visualizzazione dei risultati di ricerca (snippet) che appaiono nei motori di ricerca motiva gli utenti a fare clic sul tuo risultato, ovvero il tuo sito web. L'obiettivo è soddisfare le aspettative dell'utente in termini di coerenza dei contenuti tra la rispettiva query (il termine di ricerca), il tuo snippet e il contenuto del sito Web, in modo che l'utente rimanga sul tuo sito Web e non torni direttamente alla SERP pagina.



L'obiettivo generale dell'ottimizzazione dei motori di ricerca è quindi quello di portare più visitatori al rispettivo sito Web tramite la ricerca organica di Google e altri, ovvero progettare i risultati nelle SERP (Search Engine Result Pages) attraverso varie misure in modo tale che il tuo il proprio sito Web sia in cima e abbia il miglior CTR (Click Through Rate).



Per raggiungere questo obiettivo, è necessario prima determinare lo status quo del proprio sito per poi migliorarlo utilizzando misure SEO e quindi SEM mirate.

