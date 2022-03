Snoop Dogg arriva in Call of Duty: Mobile

- La sua fama di megastar dell'hip-hop e di imprenditore non ha ostacolato il suo ruolo di agente segreto freelance e operativo sul campo. Gioca nei panni di Snoop e con i suoi appariscenti oggetti disponibili attraverso un’estrazione fortunata e vivi la D-O-doppia G experience come mai prima d'ora.

- Apparsa per la prima volta in Call of Duty: Black Ops Cold War, Miami Strike è una versione più compatta della mappa originale. I giocatori combatteranno tra le strade della città e i nei diversi quartieri, che offrono intensi scontri a fuoco negli edifici, sulla strada e nei vicoli.

– Il coniglietto pasquale è arrivato in Battle Royale e ha nascosto in tutta la mappa le sue uova, da trovare e raccogliere. I giocatori potranno trasformare queste uova in ricompense ai distributori automatici sulla mappa.

World Championship – Inizia la fase 1

–

I giocatori idonei possono ora iscriversi per partecipare al Call of Duty: Mobile World Championship 2022, con un montepremi di oltre due milioni di dollari (USD). Il Campionato Mondiale prenderà il via con la fase 1 e la Ranked Series 1 il 31 marzo. Visita il sito web del campionato

qui

per tutti i dettagli e per sapere come iscriversi.