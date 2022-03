GTA Online: bonus per le gare a tempo di Hao's Special Works

In più, gioca in modalità Lavoro di coppia nei panni di Franklin e Lamar per ottenere ricompense doppie e molto altro

Gli eventi settimanali di Grand Theft Auto Online sono più ricchi che mai con l'arrivo del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Durante ciascun evento, i giocatori sulle console di nuova generazione possono accedere a un nuovo veicolo di prova premium di Hao, cercare di battere il proprio record personale nelle prove a tempo di Hao's Special Works e ottenere ancora più bonus e sconti.

Tutto questo si somma a bonus, sconti e offerte dell'evento settimanale speciale a disposizione di tutti i giocatori di GTA Online.





2X GTA$ e RP in Lavoro di coppia

Gioca nei panni di Franklin e Lamar e sopravvivi a un assalto senza quartiere in spazi ristretti, oppure gioca per l'altra squadra e prova ad abbattere i due e il loro pesante arsenale. Lavoro di coppia offre ricompense doppie a tutti fino al 30 marzo.





2X GTA$ e RP nelle missioni di Madrazo

Pochi nomi possono terrorizzare gli abitanti di Los Santos. Uno di essi è quello del signore del crimine Martin Madrazo. Completando nel corso della prossima settimana le missioni di Madrazo, inclusi i Servizi ad Omicidio, si otterranno GTA$ e RP doppi.





Prova la Annis ZR350, la Karin Calico GTF e la Pfister Comet S2

I membri dell'Autoraduno di LS possono sempre fare un salto all'area di prova e provare gratis Annis ZR350 (25% di sconto), Karin Calico GTF (25% di sconto) e Pfister Comet S2 (20% di sconto) prima di acquistarle.





Veicolo da primo premio del casinò Diamond di questa settimana: Pegassi Torero

Passa dal Casinò e Resort Diamond per girare la ruota fortunata e vincere GTA$, RP, vestiti, accessori, snack e tanti altri premi misteriosi. Il primo premio di questa settimana è il sogno di ogni collezionista: la Pegassi Torero, un'auto sportiva classica retrò che sembra capace di proiettarti cinque minuti nel futuro.

SCONTI

Oltre che nell'area di prova, questa settimana ci sono diversi veicoli in offerta con cui ampliare il proprio arsenale su ruote.

