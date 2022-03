vivo presenta V23 5G in Italia

Sistema di fotocamere frontali e Dual Tone Spotlight per scatti e video sempre luminosi e scocca in vetro fotocromatico

vivo, quinto brand al mondo di smartphone, ha presentato oggi in Italia vivo V23 5G: il nuovo smartphone della serie V che si distingue per un sistema avanzato di fotocamere frontali e un design ricercato.

Il comparto fotografico anteriore di V23 5G, unico nel suo genere, è composto da una fotocamera frontale da 50 MP con autofocus e da una fotocamera super grandangolare a 105° da 8MP supportate da un Dual Tone Spotlight che garantisce scatti e video nitidi con la giusta illuminazione sia che si tratti di un selfie di gruppo, di un ritratto o di una videochiamata, in qualsiasi condizione di luce, di giorno come di notte.

A livello estetico, la versione Sunshine Gold di vivo V23 5G è stata realizzata con una scocca posteriore in vetro fotocromatico: una volta esposto alla luce UV, vivo V23 5G cambia colore passando da una calda sfumatura sunshine gold alla tonalità più freddacoast green.

Il comparto fotografico posteriore è invece composto da una fotocamera principale da 64 MP, una super grandangolare da 8 MP e dalla Super Macro da 2 MP.

"vivo V23 5G è frutto della nostra capacità di implementare tecnologie all’avanguardia in funzionalità chiave per le modalità quotidiane di utilizzo dello smartphone. Incontra le esigenze crescenti degli utenti in termini di qualità e prestazioni della fotocamera frontale non solo per selfie ma anche per videochiamate personali o di lavoro. Questo nuovo modello della serie V ha caratteristiche uniche di innovazione, tecnologie all’avanguardia e design elegante, proprio quello che ricercano gli utenti nella scelta dello smartphone –ha dichiarato Vincent Xi, Presidente di vivo Italia.

Dual Tone Spotlight: il valore aggiunto di selfie e videochiamate

A supporto del doppio sistema di fotocamere frontali AF da 50 MP e alla super grandangolare da 8 MP, vivo V23 5G integra il Dual Tone Spotlight : nella parte anteriore dello smartphone è infatti presente un sistema composto da quattro luci Led di supporto che si possono attivare e disattivare in modalità manuale o automatica in base alle esigenze di luce che necessita lo scatto o il video e permettono anche all’utente di poter personalizzare l’atmosfera e la luminosità della foto in maniera rapida. Questo sistema fotografico all’avanguardia garantisce massima flessibilità in termini di selfie o videochiamate: sia che si tratti di scatti di giorno o di notte, la propria immagine apparirà luminosa.

La qualità delle immagini e la chiarezza dei dettagli sono garantite anche dal sensore personalizzato JNV da 50 MP con ISOCELL 3.0, una tecnologia che permette di isolare i pixel e contribuisce quindi alla realizzazione di scatti nitidi. Inoltre, la riduzione del rumore multi-frame migliorata e la tecnologia ad alta definizione AI, permettono di catturare immagini notturne più luminose e volti più chiari anche nelle zone d’ombra più oscure.

Il sistema di fotocamere frontali è composto anche da una super grandangolare a 105° con la quale gli utenti possono scattare in maniera più semplice selfie di gruppo o catturare più paesaggio nei propri selfie. La modalità Super Wide-Angle Night Portrait garantisce inoltre che questi siano luminosi anche di notte.



Design ultrasottile e scocca posteriore che cambia colore con i raggi UV

vivo V23 5G ha uno spessore di soli 7.39 mm ed è caratterizzato da bordi piatti che lo rendono comodo da impugnare. In entrambe le colorazioni disponibili,Sunshine Gold e Stardust Black, lo smartphone appare brillante grazie soprattutto allo strato di micro cristallini presente sul vetro Fluorite AG che compone il pannello posteriore. Questo materiale, oltre ad essere antimpronta, è anche molto resistente e piacevole al tatto.

Nella versione Sunshine Gold, lo stile raffinato di V23 5G è messo ancor più in risalto dalla scocca in vetro fotocromatico, appositamente sviluppata da vivo, che reagisce alla luce UV passando da una tonalità calda a una più fredda.

Questa novità è particolarmente adatta a coloro che amano stupire e divertirsi personalizzando i propri oggetti in maniera unica.

Un’esperienza utente ancora più fluida

Il nuovo arrivato della serie V integra un hardware ancora più potente, proprio per garantire agli utenti prestazioni più fluide e allineate all’utilizzo sempre più versatile dello smartphone.

Il comparto hardware di vivo V23 5G è infatti dotato di 12 GB di RAM + 256 GB di ROM, alimentato dal processore MediaTek Dimensity 920, un chip di fascia medio-alta che assicura la massima efficienza.

Anche i gamer potranno godere di prestazioni fluide grazie al display con frequenza di aggiornamento a 90Hz, un sistema di raffreddamento a liquido e alla modalità Ultra Game che garantisce un’eccezionale esperienza di gaming in mobilità.

Come tutti i più recenti smartphone vivo, anche V23 5G integra la

funzione

Extended RAM 2.0

che consente ai dispositivi di attingere fino a 4GB di memoria virtuale per un'esperienza di utilizzo ancora più fluida. Il nuovo smartphone vivo dispone anche di una batteria più leggera ad alta densità da 4200 mAh (TYP) che supporta la ricarica FlashCharge da 44 W. vivo V23 5G arriva inoltre già con l’ultima versione del sistema operativo Android disponibile sul mercato, Android 12, e con la nuova interfaccia Funtouch OS 12.

Nuove funzionalità per dare spazio alla creatività e al divertimento

vivo V23 5G dispone di una vasta gamma di strumenti per scattare immagini e video straordinari.

La qualità delle immagini è garantita da diverse funzionalità: per gli amanti degli scatti notturni, la modalità Super Night assicura immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. La particolarità della presenza della funzione Bokeh Flare Portrait sia sulla fotocamera anteriore sia su quella posteriore permette invece di utilizzare la doppia fotocamera bokeh anche quando si scatta con la fotocamera frontale, consentendo così a chi utilizza questo effetto di ottenere una "sfocatura dello sfondo" professionale, un vantaggio che la maggior parte delle fotocamere singole sul mercato non ha.

Tra le numerose modalità di scatto progettate anche per chi ama dare spazio alla creatività con il proprio smartphone, vivo V23 5G integra la nuova modalità Party Portrait grazie alla quale la fotocamera aggiunge in modo intelligente degli effetti di luce, donando carattere e atmosfera ai ritratti. Invece, la nuova funzione Natural Portrait consente di beneficiare di modalità opzionali di ritocco del viso che migliorano i ritratti senza farli sembrare non naturali o filtrati.

vivo V23 5G dispone anche della funzionalità AI Face Beauty come parte della modalità Video Selfie 4K, che permette una maggiore flessibilità nel post-editing.

Completa la dotazione, la funzione Doppia Esposizione che offre ancora più opzioni rispetto al precedente modello della serie V con una divisione schermo regolabile e nuove cornici tutte da esplorare.

Prezzi e disponibilità

vivo V23 5G sarà disponibile a partire da fine marzo nei colori Sunshine Gold e Stardust Black ad un prezzo consigliato di 549€ presso i principali retailer di elettronica, nei negozi TIM e Wind3 e negli store online.

Altre News per: vivopresentaitalia