Midnight Ghost Hunt reveals Steam Early Access launch 31 marzo

Il gioco multiplayer 4v4 Midnight Ghost Hunt, sviluppato da Vaulted Sky Games e pubblicato da Coffee Stain, arriverà ufficialmente su Steam Early Access il 31 marzo, come annunciato al Future Games Show di GamesRadar!



Il gioco verrà lanciato dopo una beta finale che inizierà il 28 marzo, a cui i giocatori possono registrarsi sulla pagina Steam del gioco. La rivelazione è stata accompagnata da un trailer cinematografico.



"Siamo così entusiasti di lanciare Midnight Ghost Hunt nel mondo", ha affermato Sam Malone, creatore e sviluppatore principale di Vaulted Sky Games. "È stato un tale lavoro d'amore e non vediamo l'ora di vedere quali pazze tattiche escogitano i nuovi giocatori insieme, a cui nemmeno noi abbiamo pensato!"



"Quando abbiamo visto per la prima volta Midnight Ghost Hunt, ce ne siamo subito innamorati e siamo così orgogliosi di presentare finalmente il risultato di tutto il duro lavoro che Sam e il team hanno investito nel corso degli anni", ha affermato Sebastian Badylak, produttore esecutivo presso la pubblicazione di macchie di caffè. “E' un progetto che è cresciuto sempre di più, coinvolgendo più studi sparsi in tutto il mondo, ed è stata una gioia assoluta da suonare, sia tra di noi che in prove pubbliche, sin dall'inizio. Vedere tutti lavorare insieme così bene nonostante le sfide della pandemia è merito della passione e della fiducia di tutti che il gioco risuonerà con i giocatori".

Midnight Ghost Hunt sarà disponibile su Steam Early Access dal 31 marzo per $ 19,99.

