Italia fuori dai Mondiali : I social scatenati

dopo il Mondiale 2018 in Russia non parteciperà nemmeno al Qatar 2022: un fallimento che arriva a pochi mesi da un trionfo, quello dell'Euro Cup 2020 nell'estate 2021 che sembrava aver ha dato nuova vita al calciono. I, a pochi minuti dalla fine del match, si scatenano, tra vip e utenti comuni che scaricano la rabbia per l'occasione mancata dopo il clamoroso 0-1 subito a Palermo dalla Macedonia del Nord.

«Partita difficile, grande delusione, non saremo nemmeno in questi Mondiali - scrive Caterina Balivo. Io che sogno ancora con le emozioni del 2006. Non ci è voluto molto! PS: Punto al Mondiale 2026, finalmente mio figlio potrà vedere la nostra squadra all'opera. Riccardo Cucchi, commentatore storico della radio Rai, parla di “catastrofe sportiva.

Dopotutto, se non riesci a battere la Macedonia del Nord e riesci a segnare un gol negli ultimi secondi, non puoi immaginare di giocare in un Mondiale. Grande delusione e partita deludente per gli azzurri". Poi decine di meme che partono dall'espressione perplessa di coach Roberto Mancini dopo il gol, oltre a quelli che tirano fuori Giampiero Ventura, artefice del fallimento di cinque anni fa con la Svezia. Erano passati 4 anni da quando aveva segnato, scrive Francesco mostrando le annotazioni di Trajkovski, l'ex Palermo che ha segnato il gol decisivo. E c'è chi riporta le immagini della scorsa estate, di Bonucci che urlava "viene a Roma" beffando il piccolo principe Jorge: "Ripensa a quei giorni in cui ci prendevamo in giro Jorge, invece era impegnato a maledirci".

