Nuovi Kit Retrò disponibili per FIFA 22 e VOLTA FOOTBALL

Saranno disponibili dal 24 Marzo per FUT 22 e VOLTA FOOTBALL, per dare un look da ritorno al passato alla tua squadra del cuore.

EA sports celebra la storia del calcio con una serie di nuovi Kit Retro ispirati alle divise indossate da alcuni dei più grandi club di tutti i tempi, accessibili su FIFA Ultimate Team™22 e VOLTA FOOTBALL.

Questo ritorno al passato sarà un’occasione per rivivere i momenti d’oro di ben 12 club partner tra cui Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Inter e Milan.

In particolare, per l’Inter sarà disponibile il Kit del Centenario, che ripropone le divise indossate da campioni come Zanetti, Crespo e Vieira, nella 16esima vittoria del titolo di Serie A del club, che avvenne proprio in occasione del 100esimo anno di storia del team.

Per AC Milan si tratterà di un Kit ispirato alle divise indossate da icone come Baggio, Maldini e Baresi durante la stagione 1995/96, quando la squadra vinse il suo 15° titolo di Serie A.

Tutti i nuovi kit saranno disponibili nel FUT Store dal 24 Marzo al 29 Aprile.

Club Kit Informazioni:

Liverpool ’82 Retro

La divisa home del Liverpool del 1982/83 quando i Reds rivendicarono una storica doppietta di Coppa di Lega e Titolo di Lega.

Man City ’69 Retro

Il leggendario kit del Manchester City del 1969/70, indossato dalla prima squadra a vincere una Coppa UEFA e una Coppa nazionale nella stessa stagione.

Spurs ’61 Retro

La maglia Home del Tottenham Hotspur del 60/61 di quando il club vinse una doppietta in FA Cup e First Division nel 1960/61.

Leeds ’92 Retro

Torna al 1992 con il kit retrò del Leeds, che celebra il trionfo del titolo di First Division del club.

Inter Centenario Retro

Kit del Centenario, che ripropone le divise indossate da campioni come Zanetti, Crespo e Vieira, nella 16esima vittoria del titolo di Serie A del club, che avvenne proprio in occasione del 100esimo anno di storia del team.

AC Milan ‘96 Retro

Ispirato al quarto kit della stagione 1995/96, indossato da icone come Baggio, Maldini e Baresi mentre il club vinceva il suo 15° titolo di Serie A.

Dortmund ’76 Retro

Un kit iconico per una stagione storica, quando la squadra del BVB nel 1975/76 ottenne finalmente la promozione in Bundesliga.

Real Madrid ‘07 Retro

Ispirata al kit 2006/07 del Real Madrid, la maglia del Real Madrid Retro ritorna 15 anni dopo con un design adattato ai giorni nostri.

U. Católica ‘60 Retro

Ispirata al kit dell'Universidad Católica indossato dal club nel 1960, questa splendida maglia celebra uno dei decenni più gloriosi del club.

Portugal 1921 Retro

Celebrando i 100 anni della nazionale maschile portoghese, la maglia del centenario ricorda la prima partita ufficiale della nazione nel 1921.

PSG ’89 Retro

Porta un po' di stile parigino in campo con il kit retrò '89 dei giganti del calcio francese. Ici c'est Paris!

Celebra la storica stagione 1960/61 dell'SL Benfica con il kit con cui ha vinto il secondo scudetto consecutivo e la prima Coppa Europ

S.L. Benfica ‘61 Retro

