Video Tutorial nel settore produttivo

Creare dei video tutorial rappresenta uno dei principali strumenti di marketing video che permette di intensificare in modo crescente e naturale la presenza della azienda all’interno dei social. Ciò vale sia nel canale commerciale indirizzato ai consumatori finali che in quello dedicato agli scambi di prodotti e servizi tra aziende. Da quanto riportato in recenti analisi di mercato relative alla fruizione dei video per finalità di marketing i dati statistici evidenziano che l’88% delle società interpellate sostiene di ricorrere frequentemente al video come strumento di comunicazione aziendale. Inoltre il 72% delle persone intervistate predilige la visione di un video tutorial di carattere tecnico alla lettura di un testo per ampliare la conoscenza relativa al funzionamento dei prodotti o alle caratteristiche del servizio. Ma il dato più interessante è quello che evidenzia che secondo le aziende i video tutorial hanno aumentato la conoscenza dei servizi e dei prodotti aziendali da parte della clientela. Il video tutorial:

permette l’immagazzinamento delle informazioni nella memoria LT (lungo termine)

elabora il messaggio rapidamente

facilita la comprensione

mette a disposizione informazione più dettagliate

è immediato nella fruizione, permettendo la risoluzione del problema in tempi brevi (fatto estremamente rilevante nel contesto industriale dove anche pochi istanti di blocco dei macchinari implicano notevoli danni economici).

Infine lo si deve considera un eccellente strumento di immediata fruibilità. Perfetto per l’ambito produttivo, nel quale un blocco delle apparecchiature rappresenta significative perdite economiche.

Produzione dei video tutorial Primo passo da compiere: intercettare le principali tematiche connesse all’impiego del prodotto. Secondo passo: partendo dal problema che si intende risolvere con la visione del tutorial, deve essere sviluppato lo storyboard, in modo da mettere in evidenza la problematica e le relative soluzioni applicabili. È utile inserire elementi che enfatizzino l’utilità del video. È consigliabile inserire anche un momento di paragone tra la situazione iniziale e quella finale. Risulta evidente la produzione del video tutorial debba essere qualitativamente elevata e dotata di contenuti organizzati ad arte e intellegibili facilmente, soprattutto se si parla di contesto industriale, B2B e machinery. Trattandosi di produzioni vere e proprie è opportuno non cadere in un livello amatoriale. Al proposito è interessante questo approfondimento sull' uso dei video tutorial in ambito aziendale e produttivo reso disponibile da una casa di produzione specializzata in comunicazione di impresa. Ne emerge che i fruitori del tutorial non sono solo i clienti che hanno in passato acquistato i prodotti ma anche clienti potenziali che in seguito alla visione del video decideranno eventualmente se acquistare il prodotto oppure no. Questo gruppo di spettatori pone molta attenzione su alcuni dettagli in modo da valutare la congruenza tra le immagini e la realtà, oltre a farsi una opinione in merito alla facilità d’uso del macchinario e all’immediatezza delle istruzioni per risolvere eventuali problematiche. Ecco i motivi per cui nel realizzare un tutorial è necessario porre la massima cura proprio come viene fatto per i video di presentazione.

Durata dei video tutorial

La durata considerata ottimale per un tutorial, in modo che consenta di mantenere viva l’attenzione, si aggira intorno a 8-10 minuti per ogni argomento. Nel caso in cui fosse richiesto un tempo maggiore per gli aspetti più tecnici, sarebbe consigliabile suddividere l’intero argomento in diversi sotto capitoli in modo da ridurre anche la durata complessiva (ipoteticamente di 45 minuti) in 4 o 5 video della durata massima di 8-10 minuti. Ciò permette di interrompere e riprendere la visione in tempi ristretti.

Format

Esistono due tipologie di tutorial: una che prevede la presenza in scena del docente e l’altra senza relatore in video. Nonostante il risultato migliore si ottenga combinando le due tecniche. Ossia accanto a spezzoni di video che prevedono la presenza del relatore si accompagnano altri con contributi grafici, immagini provenienti dalla lavagna elettronica e presentazioni in PowerPoint. Prevalentemente in ambito B2B vengono usati video senza relatore per riuscire a presentare nel dettaglio le caratteristiche e il funzionamento del macchinario e le modalità di risoluzione dei problemi e le tecniche per effettuare le manutenzioni periodiche. I tutorial relativi alle funzionalità dei software possono prevedere la presentazione delle schermate durante l’utilizzo del software stesso, impiegando la tecnica dello screen capture. Una formula video interessante prevede la compresenza del relatore e dei contenuti di supporto all’interno della videata. In una piccola icona si propone il video del docente che parla nel resto dello schermo si fanno scorrere le immagini e le diapositive della presentazione. Anche l’impiego di una superficie di plexiglass sulla quale il relatore può appuntare i concetti principale è una tecnica che produce una risultato accattivante ma richiede il rovesciamento dell’immagine per leggibile ciò che viene scritto.

Marketing e video tutorial

È il modo più veloce per riuscire a mostrare le caratteristiche e il funzionamento dei propri macchinari al pubblico. Inoltre, grazie alla diffusione sui social, può rappresentare un eccellente strumento di promozione e di accreditamento del marchio. Fornire immagini reali del prodotto e delle macchine conferisce maggiore autorevolezza. Per ottimizzare il processo di marketing attraverso i tutorial è necessario, come prima cosa, indagare, sui motori di ricerca, quali siano le problematiche di cui si cercano soluzioni, e successivamente pensare a video che possano dare risposta alle domande più frequenti. A seguire si riportano alcuni esempi di video tutorial.

Video dimostrativi

Questo tipo di tutorial mostra le apparecchiature in funzione e presenta le modalità di corretto utilizzo. Generalmente parte dall’apertura dell’imballaggio.

Video con ospiti esperti del settore

Principalmente con questi video si dà risposta alle domande inerenti problemi comuni. Gli ospiti non sono necessariamente delle personalità popolari. Molto spesso si tratta di tecnici dell’azienda madre che ricoprono ruoli autorevoli e che hanno notevole esperienza nel settore.

Video didattici

Vengono proposti per aumentare le conoscenze relative al prodotto o per trasmettere informazioni relative agli aggiornamenti in atto sui macchinari e sui processi produttivi.

Video esplicativi

Sono tutorial esplicitamente finalizzati al marketing. Hanno l’obiettivo di mostrare i vantaggi dell’utilizzo del prodotto, in grado di risolvere specifici problemi.

Ph thisisengineering-raeng- unsplash

