La prima Stagione di Rising Legends si conclude con le Finali EMEA

Rising Legends, il circuito competitivo per i giocatori di Teamfight Tactics della regione EMEA, sta giungendo al termine della sua prima stagione con l'arrivo delle finali, in cui cinque giocatori si qualificheranno per il Campionato di TFT: Aggeggi e marchingegni.

Dall'inizio del torneo a novembre 2021, migliaia di giocatori hanno partecipato a Rising Legends attraverso le Coppe della Spatola d'oro, le Qualificazioni aperte, le partite classificate e il Superbrawl.

Le finali si svolgeranno dal 25 al 27 marzo e vedranno i migliori giocatori sfidarsi per spartirsi il montepremi di 20.000 € e aggiudicarsi uno dei cinque posti in palio per il Campionato di TFT: Aggeggi e marchingegni. Durante ciascuna giornata del torneo verranno disputati sei turni, da cui metà dei giocatori ancora in gara avanzerà alla fase successiva della competizione.

Max Wischow, Product Lead degli eSport di TFT per EMEA ha dichiarato: "Vorrei cogliere quest'occasione per ringraziare sinceramente tutte le persone che nell'ultimo mese hanno contribuito alla creazione dell'ecosistema del torneo di Rising Legends, in particolare i giocatori professionisti, gli influencer e la community che si è radunata per celebrare le migliori giocate della regione EMEA. Il primo anno di Rising Legends ha offerto ai giocatori e ai fan della regione EMEA un punto di ritrovo per la scena competitiva di TFT e non vedo l'ora di continuare i festeggiamenti con il Campionato Mondiale di TFT e il lancio del Set 7!"

Potete seguire tutta l'azione di TFT in inglese sul canale ufficiale di Twitch: twitch.tv/teamfighttactics





