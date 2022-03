Quickload powered by OGR Torino - startup vincitrici del progetto gaming

Entra nel vivo il lavoro delle startup candidate al primo programma made in Italy per l’accelerazione 4.0 su scala europea.

Dagli Action RPG a progetti rivolti all’accessibilità: tanti i generi, gli approcci e i valori premiati dal progetto, finanziato dal programma internazionale di Microsoft ID@Xbox con 100.000 dollari

Quickload powered by OGR Torino, il primo programma di accelerazione 4.0 italianodedicato a startup europee nel settore del gaming lanciato da OGR Torino, 34BigThings e Microsoft, con ID@Xbox - il programma dedicato agli sviluppatori indipendenti - e Microsoft for Startups, presenta le6 idee gaming vincitrici del progetto volto a promuovere l’innovazione e a supportare nuovi talenti.

Deep Monolith,Digitaly Arts, Dragonkin Studios, Dramatic Iceberg¸ Mash&Co eNovis Games sono i nomi delle startup vincitrici, le quali riceveranno supporto adeguato, grazie a unpercorso di mentorship personalizzato, e avranno a disposizione gli strumenti e le risorse necessarie per lo sviluppo del proprio business o dei relativi progetti.

La valutazione dei candidati è stata affidata auna commissione internazionale, composta da esperti nominati da OGR Torino,34BigThings e Microsoft, che a conclusione di un lungo e attento processo di analisi, ha selezionato 6 tra le oltre 40 startup provenienti da tutta Europa sottoposte all’attenzione della giuria. Numerosissime le tecnologie utilizzate, le ambientazioni, i generi e i valori che hanno ispirato i team di lavoro vincitori del progetto, e composti da un numero di membri e collaboratori che va dalle 3 alle 22 unità.



Si parte con l’idea diDeep Monolith, startup torinese, che trova ispirazione in un gioco caratterizzato da una forte componente narrativa e dinamiche multiplayer, con un modello innovativo basato sulla blockchain con l’obiettivo di creare modi nuovi di giocare unendo diverse idee e generi differenti; atmosfera survival horror e narrativa in terza persona per la startup avellineseDigitaly Arts che, con il suo progetto Moon Plague, propone un gioco di esplorazione e azione ambientato in una suggestiva e futuristica stazione lunare. Si prosegue con il team diDragonkin Studios, proveniente da Siracusa, che porta in Mongrels Arena il desiderio di realizzare un RPG basato sul combattimento con elementi tipici del gioco di ruolo, muovendosi in un’arena le cui caratteristiche cambiano dinamicamente in ogni partita, rendendo quindi l’esperienza di gioco sempre nuova.

Racoonie: Legend of the Spirits è invece il nome del progetto della startup torineseDramatic Iceberg, composta da un gruppo affiatato di ex-studenti con il desiderio di omaggiare i grandi RPG del passato che hanno fatto scaturire in loro l’amore per i videogiochi durante l’infanzia, cercando di migliorare e crescere all'interno del mercato italiano. Trasmettere valori come l'inclusione, la diversità, l'empatia, l'ecologia e il patrimonio culturale a bambini e famiglie, con lo scopo di coltivare il pensiero critico e l'intelligenza emotiva, è invece l’obiettivo diSuper Sofia, a cura della squadra Mash&Co di Taormina. Inclusione, impatto sociale e accessibilità sono, infine, i valori che hanno ispirato il team torinese diNovis Games il quale, con l’omonimo progetto, desidera creare un ecosistema di gioco per consentire agli sviluppatori di dar vita a contenuti fruibili da persone non vedenti, ipovedenti e vedenti attraverso l’integrazione con un software proprietario tramite una serie di plugin accessibili gratuitamente.

Gliinvestor partner del progetto includono: Digital Magic, Sella Lab,Dpixel e Gem Capital.

