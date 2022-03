Serial Cleaners mostrato un nuovo trailer

Gli Anti-Eroi di Serial Cleaners in un nuovo trailer all’evento “The MIX 10th Anniversary Showcase”

Il nuovo sito e i canali Social garantiranno ancora più nostalgia degli anni ‘90 di un braccialetto in silicone

Draw Distance e l’editore505 Games sono orgogliosi di presentare il nuovo trailer del titolo action-stealthSerial Cleaners, mostrato in anteprima ieri sera durante l’eventoThe MIX 10th Anniversary Showcase, e che ha svelato nuove sequenze di gameplay e nuove tipologie di nemici. Oggi sarà anche il giorno di lancio del nuovo sito di Serial Cleaners e dei canali social del gioco ispirati all’internet degli anni ’90. Rimanete sintonizzati per avere nuove anticipazioni su Serial Cleaners, in uscita nel 2022.

Il nuovo trailer mostra i diversi talenti di Bob C. Leaner, Lati, Vip3r e Psycho. Ognuno di loro un diverso stile di gioco e le loro storie sono interconnesse. Tutti e quattro i protagonisti sono specialisti nel ripulire una scena del delitto e saranno le loro abilità a garantirti un vantaggio nel battere in astuzia l’Eccellenza di New York (che poi eccellenza non è) e per tornare in tempo a casa per goderti una puntata del Tenente Colombo.

Vesti i panni di un eccentrico “pulitore” della mafia nella New York del 1990 in una avventura action-stealth che richiederà ingegno e riflessi. Con i poliziotti alle calcagna, le guardie che pattugliano l’area e i detenuti pronti a far saltare il piano dei pulitori, questo gioco (seguito della gemma indieSerial Cleaner) promette di essere così avvincente da lasciarti incollato a lungo allo schermo.



Muoviti senza far rumore. Ripulisci senza mostrare emozioni. Sparisci senza lasciare traccia.

Serial Cleaners sarà pubblicato nel corso del 2022.

Altre News per: serialcleanersmostratonuovotrailer