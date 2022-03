Sony presenta FE PZ 16-35 mm F4 G

L’ultima arrivata nella linea di ottiche Sony con attacco E offre qualità d’immagine e funzionalità avanzate per la creazione di contenuti in full-frame

La gamma di obiettivi con attacco E di Sony raggiunge quota 66 elementi con l’aggiunta di FE PZ 16-35 mm F4 G (SELP1635G), uno zoom motorizzato grandangolare dalla sorprendente qualità d’immagine, con autofocus ad alte prestazioni e funzionalità premium, progettato per rispondere alle esigenze dei creativi.

La nuova ottica racchiude al suo interno il meglio della tecnologia di Sony applicata al settore degli obiettivi, dando vita al modello power zoom grandangolare full-frame con apertura F4 costante più leggero al mondo, per il non-plus-ultra delle prestazioni e del controllo. Nonostante le dimensioni compatte, l’ottica offre una qualità d’immagine raffinata, capacità espressive e possibilità di controllo che rispondono alle esigenze dei più esigenti creatori di contenuti. L’obiettivo è un’ottima scelta anche per le fotografie, grazie alla resa dell’obiettivo G, alle sorprendenti prestazioni AF e al power zoom semplice da usare, il tutto in dimensioni contenute, perfette per i corpi macchina compatti. Durante la messa a fuoco e lo zoom, la lunghezza complessiva del cilindro resta costante, tanto da rendere FE PZ 16-35 mm F4 G una scelta pratica per ogni esigenza, dal vlogging alla produzione video, fino alle registrazioni da remoto e alla fotografia di paesaggio. ?

“Abbiamo rilevato una domanda sempre maggiore di dispositivi ‘ibridi’ adatti a fotografi e videomaker e, in parallelo, un’esigenza in costante crescita di prodotti di qualità per la creazione di contenuti, specialmente online”, ha affermato Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing della divisione Digital Imaging di Sony Europe. “FE PZ 16-35 mm F4 G nasce proprio per rispondere ai bisogni di questo pubblico esigente, eliminando ogni barriera alla creatività con il power zoom grandangolare ad apertura F4 costante più leggero al mondo”.

Qualità d’immagine evoluta

L’obiettivo compatto FE PZ 16-35 mm F4 G offre un ottimo mix tra risoluzione mozzafiato e splendidi bokeh. Il percorso ottico include due elementi AA (asferici avanzati), un elemento asferico standard, un elemento Super ED (Extra-low Dispersion), un elemento in vetro ED e un elemento asferico ED. Le aberrazioni cromatiche e sferiche vengono controllate simultaneamente per garantire prestazioni ottiche sorprendenti su tutta l’area dell’immagine e nel range 16-35 mm dello zoom.? L’uso di elementi AA in uno schema ottico avanzato assicura, inoltre, spettacolari risultati nei primi piani in tutto il range focale, con una distanza di messa a fuoco minima di 0,28 metri a 16 mm e di 0,24 metri a 35 mm e un ingrandimento massimo di 0,23x. Inoltre, il trattamento ottimizzato sopprime efficacemente bagliori ed effetti fantasma, per immagini nitide e perfettamente definite. ?

L’apertura circolare e l’aberrazione sferica attentamente progettata lavorano in sinergia per generare immagini full-frame con bokeh morbidi e profondi, in grado di massimizzare l’atmosfera e l’impatto visivo.

Autofocus ad alte prestazioni

Per la prima volta in un obiettivo Alpha, FE PZ 16-35 mm F4 impiega sei motori lineari XD (Extreme Dynamic) originali di Sony sia per la messa a fuoco che per lo zoom, generando risposte rapide e movimenti fluidi e silenziosi che garantiscono una nuova libertà creativa.? Con il corpo macchina di punta Alpha 1, ad esempio, è così possibile mantenere una messa a fuoco precisa nello scatto fotografico continuo fino a 30 frame al secondo.

La messa a fuoco risulta particolarmente cruciale nella ripresa di video in slow motion, in 4K o in 8K. Usato con i dispositivi della serie a,è in grado di raggiungere una messa a fuoco affidabile e tracciare in modo fluido e silenzioso anche i soggetti in movimento rapido L’elevata potenza dei motori lineari XD, le ottiche ottimizzate e la reattività dei comandi si sommano alla straordinaria precisione delle prestazioni AF, senza compromettere le dimensioni compatte dell’obiettivo.

Qualità d’immagine, power zoom e modalità operative perfezionate per le applicazioni di videomaking più elaborate

Basandosi sui riscontri dei creativi più famosi, Sony ha progettato FE PZ 16-35 mm F4 con l’intento specifico di offrire una qualità d’immagine raffinata e modalità operative di livello professionale.? Grazie alle tecnologie più avanzate del settore, questo obiettivo è in grado di ridurre l’effetto “breathing” e i piccoli spostamenti della messa a fuoco e dell’asse durante lo zoom, per garantire la più alta qualità d’immagine con la massima semplicità. Il funzionamento della messa a fuoco, dello zoom e dell’apertura è inoltre estremamente silenzioso: rumore e vibrazioni che potrebbero interferire con le riprese video sono ridotti al minimo. ?

Grazie al sistema di power zoom elettronico di nuova concezione alimentato dai motori lineari XD, FE PZ 16-35 mm F4 assicura un controllo avanzato con una risposta e un’immediatezza assimilabili agli zoom manuali non motorizzati. La leva dello zoom con velocità d’ingrandimento variabile agevola le transizioni super-lente a velocità costante. Il power zoom minimizza le vibrazioni della fotocamera, che possono avvenire quando si utilizza la ghiera dello zoom e, ?in caso di utilizzo con corpi macchina compatibili, è possibile personalizzare la gestione delle ghiere in base alle condizioni di ripresa.

Un’altra funzione premium è la possibilità di usare i pulsanti e i comandi dei corpi macchina o degli accessori compatibili per controllare lo zoom da remoto.

Inoltre, la funzione MF a risposta lineare fa sì che, durante la messa a fuoco manuale, la ghiera di messa a fuoco risponda direttamente e in modo lineare ai comandi più precisi, mentre la ghiera del diaframma rende rapido, semplice e diretto il controllo dell’apertura manuale.

Il meglio in termini di mobilità, controllo e affidabilità

Il top del design e della tecnologia convergono in questo obiettivo compatto e leggero, dotato di power zoom con sorprendenti prestazioni di messa a fuoco, ingrandimento e apertura: la scelta ideale per le situazioni dinamiche che richiedono praticità. Leader mondiale in termini di leggerezza[i] tra gli obiettivi power zoom grandangolari F4, FE PZ 16-35 mm F4 pesa solo 353 grammi, circa il 30% meno di SEL1635Z, con dimensioni che si fermano a 80,5 mm x 88,1 mm e diametro del filtro di f72 mm.

La lunghezza complessiva dell’obiettivo resta costante durante la messa a fuoco e lo zoom, a vantaggio dell’equilibrio e della maneggevolezza, con un bilanciamento costante che fa di quest’ottica la soluzione ottimale per girare filmati usando il gimbal. Durante le riprese video, la ghiera della messa a fuoco è facilmente controllabile con un dito e la piccola scanalatura che la separa dalla ghiera dello zoom consente di individuarla facilmente e di utilizzare i diversi comandi affidandosi solo al tatto, senza distogliere lo sguardo dal monitor. ?

Tra le altre funzioni avanzate di FE PZ 16-35 mm F4 figurano l’interruttore di blocco del diaframma, utilizzabile per impedire lo spostamento accidentale della ghiera dell’apertura dalla modalità [A] alle impostazioni F4 – F22, e il pulsante di blocco messa a fuoco personalizzabile, garanzia di comodità nelle operazioni di controllo.

Infine, l’obiettivo è resistente a polvere e umidità e l’elemento anteriore è trattato con un rivestimento al fluoro, che aiuta a mantenerlo pulito per la massima affidabilità nell’utilizzo outdoor.

Disponibilità

Il nuovo modello FE PZ 16-35 mm F4 sarà disponibile a partire da maggio presso i rivenditori Sony autorizzati.

Altre News per: sonypresenta