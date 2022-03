Insta360 ONE RS: arriva la action cam più versatile del mondo

Insta360 ONE RS: la action cam più adattabile del mondo ha nuovi obiettivi intercambiabili e un Nucleo di calcolo ancora più potente



Il nuovo dispositivo ha un sensore da 48 MP, stabilizzazione integrata migliorata e innovativa modalità di ripresa Active HDR





Nital S.p.A. è lieta presentare oggi la nuova Insta360 ONE RS, una action camera con obiettivi intercambiabili che offre versatilità all-in-one, senza compromessi.

Utilizzando un design composto da tre parti - batteria, Nucleo e tre obiettivi sostituibili - ONE RS si trasforma senza sforzo da una videocamera a 360° a una tradizionale action cam. Un nuovo obiettivo Boost 4K ad alte prestazioni, con un sensore d'immagine da 1/2” e 48 MP di risoluzione, offre video e foto grandangolari incredibilmente dettagliati, mentre il nuovo Nucleo di calcolo ONE RS offre una eccellente stabilizzazione integrata, un audio più pulito e altro ancora.

Il design modulare fa sì che il nuovo obiettivo Boost 4K e il nuovo Nucleo siano compatibili anche con la precedente generazione ONE R, permettendo agli utenti di aggiornare la loro videocamera in totale flessibilità. La lente 360 da 5.7K genera infinite possibilità creative con l'effetto Invisibile del Selfie Stick e inquadrature a 360°. Inoltre, l'obiettivo grandangolare da 5.3K con sensore di immagine da 1 pollice, progettato in collaborazione con Leica, continua a offrire una qualità d'immagine senza precedenti. Non importa quale obiettivo sia montato sul Nucleo, la nuova action camera di Insta360 è robusta e impermeabile fino a 5 metri.

Obiettivo Boost 4K completamente aggiornato

Il nuovo obiettivo Boost 4K è la scelta di atleti, avventurieri e creativi per dar vita a scatti e riprese d'azione vibranti e dettagliate. Con un sensore d'immagine aggiornato da 1/2" e 48 MP, il nuovo obiettivo registra video 4K a 60 fps più nitidi e foto da 48 MP di straordinaria qualità. Due nuove modalità innovative sono disponibili sull'obiettivo Boost 4K: La prima è la Active HDR, perfetta per gli sport d'azione. Mentre le modalità HDR delle altre action cam sono limitate all'uso statico a causa di limiti tecnologici, la Active HDR di Insta360 è specificamente progettata per l'azione. La modalità Active HDR mantiene il tuo video stabilizzato mentre ti muovi, riducendo l’effetto “ghosting” e rivelando i dettagli nelle luci e nelle ombre che le altre videocamere d'azione non riescono a catturare.

La seconda nuova modalità è la Widescreen 6K. Sfruttando al massimo il sensore da 48 MP, questa modalità registra in 6K, quindi ad altissima risoluzione, con il classico rapporto di aspetto 2.35:1, per un look widescreen di livello cinematografico.

Cambia l'obiettivo per scatti a 360° ultra-creativi.

Con il suo design modulare, ONE RS fa sì che gli utenti dispongano sempre dello strumento migliore, a prescindere dalla circostanza. L'obiettivo Boost 4K è ideale per catturare i più piccoli dettagli, mentre l'obiettivo 360 è perfetto per quando non vuoi preoccuparti di cosa riprendere con la videocamera.

Che tu stia andando in moto, sciando o semplicemente divertendoti, ottenere scatti creativi e senza sforzo con l'obiettivo 360 è un gioco da ragazzi. Tutto quello che devi fare è montare la videocamera e registrare catturando tutto in 5.7K, a 360 gradi. Dopo, puoi scegliere il tuo angolo preferito (o più angoli) ed esportarlo e condividerlo come qualsiasi altro video.

L’obiettivo 360 permette agli utenti di registrare incredibili video in terza persona. Grazie al design a doppia lente, il Selfie Stick viene automaticamente reso invisibile, ottenendo angolazioni impossibili come nei videogiochi.

La migliore stabilizzazione di sempre, ora integrata.

Con il nuovo Nucleo ONE RS, la stabilizzazione FlowState proprietaria di Insta360 è ora fornita attraverso l'hardware della videocamera per video più fluidi che mai. Con la stabilizzazione integrata migliorata, gli utenti possono ora condividere istantaneamente contenuti grandangolari stabilizzati sui social media, senza doverli prima elaborare nell'app Insta360.

Non importa quanto la videocamera venga inclinata. La regolazione dell’orizzonte a 360 gradi assicura che il tuo video sia sempre magicamente livellato. Basta attivare l’impostazione sull’app Insta360 o sul software desktop per i video girati con qualunque dei tre obiettivi e il video si sarà istantaneamente livellato.

Più veloce, più semplice, più robusta.

Con un design robusto e l'impermeabilità IPX8 fino a 5 metri, ONE RS è costruita per seguirti ovunque. Anche al culmine dell'azione, i connettori ad alte prestazioni assicurano una integrazione perfetta e affidabile tra i moduli. Una serie di aggiornamenti hardware rende il funzionamento della videocamera sempre fluido.

Gli aggiornamenti del nuovo Nucleo ONE RS includono:

Un microfono aggiuntivo, per un audio pulito e fedele alla realtà

Wi -Fi più veloce del 50%, per trasferire facilmente i file in mobilità

-Fi più veloce del 50%, per trasferire facilmente i file in mobilità Funzione di Zoom istantaneo, per uno zoom digitale fino a 2.7x durante la registrazione dei video

Un menu rapido, per un più facile accesso alle modalità di scatto preimpostate

Anche il telaio è stato riprogettato, con un nuovo meccanismo a rilascio rapido per cambiare gli obiettivi in modo semplice, una cover del microfono antivento e un pannello di dissipazione del calore che consenta alla videocamera di mantenere sempre la giusta temperatura durante la registrazione.

Con l'accessorio Quick Reader, non c'è bisogno di trasferire i file tramite Wi-Fi, risparmiando tempo, batteria e spazio di archiviazione sul telefono. Basta collegarlo a ONE RS per salvare i file su una scheda SD e averli già a disposizione per iniziare l'editing.

L'editing è ancora più facile

Edita video epici con facilità grazie ai programmi di editing dell'app Insta360, ricca di funzioni basate sull'AI.

Per le riprese a 360°, trovare l'angolo migliore è facile con Snap Wizard: basta muovere il telefono o scorrere lo schermo per cambiare l'angolo della videocamera ed esportare immediatamente le riprese desiderate. Per effetti divertenti come la Clone o Stop Motion, Shot Lab viene costantemente aggiornato. Un nuovo emozionante effetto è il Cinelapse, che aggiunge transizioni cinematografiche tra le clip per creare un hyperlapse di livello superiore.

Per i filmati grandangolari, FlashCut utilizza l'AI per trovare i momenti migliori delle tue clip e montarli insieme a ritmo di musica. Puoi scegliere tra diversi temi di editing, dai filmati d'azione ai vlog di viaggio.

Per gli utenti che preferiscono l'editing sul desktop, il software gratuito Insta360 Studio è disponibile anche per Mac e Windows, così come i plugin gratuiti per Adobe Premiere Pro e Final Cut Pro.

Più di un'action camera

ONE RS non è solo una videocamera d'azione. Diventa una videocamera a 360 gradi per il live streaming utilizzando l'applicazione Insta360, ma anche una webcam quando è collegata a un computer.La videocamera offre anche un enorme potenziale grazie a continui aggiornamenti hardware e alle funzionalità migliorate del suo design modulare.

Il Think Bold Fund

Per celebrare l'uscita della ONE RS, Insta360 sta anche aprendo il primo round di candidature al Think Bold Fund. Gli utenti selezionati riceveranno un premio in denaro e supporto alla produzione per trasformare in realtà le loro audaci idee video. Aspiranti e professionisti, atleti e aziende sono incoraggiati a candidarsi inviando un'e-mail a bold@insta360.com con le loro proposte creative. Il primo turno di presentazione si chiuderà il 22 aprile 2022.

Disponibilità e prezzi

Insta360 ONE RS è disponibile su Insta360.com, su www.nital.it/insta360/e presso i migliori rivenditori. Essendo un sistema modulare, sono disponibili diverse opzioni di acquisto. La Twin Edition include la potente combinazione dell'obiettivo Boost 4K e dell’obiettivo 360 con il Nucleo ONE RS ed è proposta allo straordinario prezzo di 569.99 €. Per gli utenti che vogliono disporre di un solo modulo, l'edizione con il solo obiettivo Boost 4K viene venduta al prezzo di 319,99 €, mentre l'edizione da 1 pollice costa 569,99 €. Il Nucleo, la batteria e il telaio di montaggio possono essere acquistati anche singolarmente.

Il supporto all'obiettivo Boost 4K del Nucleo ONE R arriverà come aggiornamento del firmware subito dopo il lancio.

