FARMING SIMULATOR 22: DLC ANTONIO CARRARO PACK DISPONIBILE

Rendere fiorenti le proprie imprese di pascoli e vigneti: l’editore e sviluppatore GIANTS Software rilascia il primo pack per Farming Simulator 22 che include dieci nuovi veicoli dello storico produttore italiano Antonio Carraro.

TRATTORI ESTREMAMENTE VERSATILI PER VIGNE E ULIVETI

I trattori Antonio Carraro permettono ai giocatori di operare con estrema manovrabilità in condizioni di pendenze ripide e spazi stretti, perfetti per la raccolta di uva e olive, due dei nuovi raccolti disponibili in Farming Simulator 22.

Una progettazione estremamente compatta, combinata a un raggio di sterzata molto corto ed un’ottima visibilità su tutti i lati, permette di raggiungere ogni singola vite e albero da frutto. Sono particolarmente utili i sedili di guida reversibili, che permettono agli agricoltori di cambiare direzione in un istante.

UN NUOVO MARCHIO CON ATTREZZATURE SPECIALIZZATE

“Antonio Carraro aggiunge un tocco speciale a Farming Simulator 22”, ha dichiarato Thomas Frey, Direttore Creativo in GIANTS Software. “Introdurre contenuti sempre nuovi e diversi per la nostra community in continua crescita è uno dei nostri obiettivi chiave per quest’anno e siamo felici di accogliere questo marchio italiano storico per lavori agricoli specializzati nel nostro universo di Farming Simulator.”

Il Pack include l’ammiraglia del brand, il trattore cingolato articolato reversibile MACH 4 R e il MACH 2 R, il classico SuperTigre 635, il TTR 7600 Infinity, TGF 10900 R, TONY 10900 SR / TR / TTR insieme al TTR 4400 e al Tigrecar 3200.

