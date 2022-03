Logitech colora la tua primavera

Il 21 marzo si celebra tradizionalmente l’arrivo della primavera, la stagione che nell’immaginario collettivo porta con sé voglia di novità e cambiamento. Questa sua forza positiva inarrestabile, in grado di stimolare creatività, nuove avventure e ottimismo, è espressa al meglio dal risveglio della natura e dei suoi colori vibranti e accesi. Non a caso, l’equinozio di primavera è stato scelto come International Colour Day, un giornata dedicata al colore in tutte le sue sfumature, dalle tinte pastello a quelle più vivaci.

Logitech celebra questa giornata importante portando un tocco di colore sulle scrivanie e negli uffici, con dispositivi in grado di coniugare funzionalità e design accattivante.

Colori POP per i più audaci.

Estetica divertente e design colorato per la gamma POP Studio Series, alleata perfetta per chi vuole dare libero sfogo alla propria personalità. Sono 3 le colorazioni disponibili, per incontrare i gusti di tutti: Blast, pensato per i più irriverenti e caratterizzato da una combinazione di giallo arcade, nero e grigio; Daydream per i sognatori dai toni del lilla, menta, bianco e giallo sole; e infine Heartbreaker, perfetta per i più romantici, dai colori fluorescenti del corallo e del lampone.

Ma non solo colore. La tastiera POP offre anche una vera esperienza old style, grazie ai tasti meccanici che ricordano una macchina da scrivere, unita a tasti emoji intercambiabili per esprimere al meglio il mood degli utenti. POP Mouse si contraddistingue invece per compattezza, funzionalità smart e numerose scorciatoie.

Colori soft per aggiungere un tocco di colore.

MX Keys Mini è la tastiera wireless minimal con digitazione PerfectStroke, retroilluminazione automatica e design ultra compatto, mentre MX Anywhere 3 è il mouse ad alte prestazioni, ideato per lavorare ovunque. Disponibili nelle varianti colore grafite, bianco e rosa, sono gli alleati ideali per tutti i creator dallo stile minimalista che vogliono distinguersi con dispositivi eleganti, aggiungendo un tocco di classe alla loro quotidianità.

Il mouse Pebble M350 è il mouse portatile per eccellenza, moderno e silenzioso, in grado di adattarsi al meglio allo stile di vita di ogni utente. Pebble M350 ha il colore giusto per ciascuno, abbinandosi perfettamente al resto degli accessori. Disponibile in 5 colorazioni, dai classici bianco e grafite alle tonalità pastello rosa, azzurro e verde.

Infine, non può mancare la tastiera K380, moderna e compatta, dotata di connessione Bluetooth e easy-switch che permette di passare con un semplice tocco da un dispositivo all’altro. Con una palette di colori che va dai toni più delicati, come il rosa e il bianco, a quelli più decisi e dark, come il blu e il nero, questa tastiera è l’accessorio ideale per esprimere stile ed eleganza ovunque.

