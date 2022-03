Acer for Education partecipa a Bett 2022

Dal 23 al 25 marzo Acer sarà presente alla fiera londinese dedicata al mondo Education

In breve

Nello stand di Acer presso la Esports Arena saranno in mostra i dispositivi per gli Esport e la piattaforma PLANET9; il 24 marzo è previsto un intervento di Acer sul tema sul valore degli Esport e delle tecnologie per l’educazione nello sviluppo di competenze STEM e non solo

In una keynote presso il Microsoft Theater, il 24 marzo Acer presenterà una case history sull’utilizzo di Windows 11 SE

Acer sarà presente con Google for Education in uno stand congiunto dove saranno anche esposti i nuovi Chromebook e TravelMate attenti all’ambiente

Arese, 21 marzo 2022 – Acer sarà presente al Bett 2022, in programma a Londra dal 23 al 25 marzo, con i più recenti prodotti basati su Windows 11 SE e Chrome OS.

Acer è particolarmente attenta al mondoEducationcon un ricco ecosistema di partner OEM e di canale che le consente di rispondere in maniera puntuale alle esigenze della scuola attraverso un’offerta tecnologica avanzata, ma anche di indirizzare e contribuire alle più attuali tendenze in ambito didattico quali ad esempio il Blended Learning, la Gamification e gli Esport. Grazie a programmi di formazione e aggiornamento tecnologico quali la Acer Academy, e a una vivacecommunity di insegnanti, Acer for Education è un punto di riferimento all’avanguardia per le tematiche che definiscono l’insegnamento moderno.

Per tutta la durata della manifestazione, presso la Esports Arena del Bett, sarà possibile vivere l’esperienza d’uso dei dispositivi Acer per l’Esport in Education e interagire con la piattaforma di Esport Planet9; inoltre a partire dalle 13.30 del 24 marzo Acer ospiterà un intervento sulle più recenti innovazioni in campo Esport e tecnologie per l’educazione, seguito da un torneo scolastico di Esport in collaborazione con alcuni campioni britannici di Esport studenteschi in collaborazione con British Esports Association.

Alle 15.30 del 24 marzo il Microsoft Theater, stand NC 43, ospiterà una keynote sui dispositivi Acer basati su Windows 11 e Windows 11SE seguita dall’esposizione di una case history sull’utilizzo di Acer TravelMate con Windows 11 SE presso la Danesfield School di Londra. Presso lo stand di Microsoft i visitatori della fiera avranno inoltre la possibilità di toccare con mano i nuovi dispositivi Acer dedicati all’Education basati su Windows 11.

In particolareAcerTravelMate B3- robusto laptop progettato specificamente per resistere alle sollecitazioni di una tipica giornata di scuola e caratterizzato da una durata della batteria di 10 ore - e Acer TravelMate Spin B3 con trattamento Acer Antimicrobial Design, altamente personalizzabile e offerto in configurazioni che consentono alle scuole di scegliere i modelli più adatti per rispondere alle specifiche esigenze degli utenti. Ideale per coloro che sono alla ricerca di dispositivi per il mondo Education, Microsoft Windows 11 SE offre un’esperienza d’uso semplificata e sicura, ottimizzata per ambienti cloud-first e caratterizzata da una gestione moderna.

Dotati dei più recenti processor Intel® Pentium®Silver e Celeron®, TravelMate B3 e TravelMate Spin B3 sono certificati MIL-STD 810H, sono in grado di assorbire carichi fino a 60 kg e cadute da un’altezza massima di 1,22 m e resistono al versamento di liquidi in quantità moderate.

Acer è anche presente assieme a Google for Education, allo stand SC 42, sarà possibile approfondire l’impegno congiunto nei confronti dell’ambiente. In partnership conEcologi, le due aziende si impegnano a piantare cento alberi in Africa per ogni demo di prodotto che sarà prenotata in occasione della fiera.

Per chi è interessato all’offerta di prodotto Acer in ambiente Chrome OS, allo stand saranno presenti quattro nuovi Chromebook di Acer con caratteristiche che li rendono maggiormente durevoli e attenti all’ambiente, dalla certificazione MIL-STD 810H ai tasti ancorati meccanicamente, dai touchpad OceanGlass™ fino all’utilizzo di materie plastiche Post-Consumer Recycled (PCR).

Acer Chromebook 512è dotato di un display da 12 pollici con rapporto d’aspetto 3:2 che offre il 18% in più di spazio verticale su schermo rispetto a un display 16:9, ideale per leggere e scrivere documenti.

Acer Chromebook 511 è progettato per consentire anche ai più piccoli di utilizzare la tecnologia, grazie alla conformità con gli standard di sicurezza applicati ai giocattoli.

Acer Chromebook 314 è ideale per gli studenti, per gli insegnanti e per gli amministratori grazie al grande display FHD da 14 pollici e all’alta qualità dell’audio DTS e della webcam.

Acer Chromebook Spin 311

è un dispositivo convertibile per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado che ne fanno uso a casa, in aula e in laboratorio; è dotato di display con trattamento antimicrobico realizzato in Corning® Gorilla® Glass e di batterie della durata di 15 ore.

