Guerra Ucraina : cittadini deportati, donne stuprate e impiccate

è in macerie. I missili lanciati da quattro navi della marina russa sono piovuti ieri su ciò che resta della città portuale. "Il nemico sta cinicamente distruggendo la città con armi pesanti", ha riferito via Telegram il resto del reggimento Azov in carica. Un missile ha colpito e distrutto una scuola dove "400 persone avevano trovato rifugio", affermano le autorità cittadine, che stanno cercando di evacuare "10.000 persone".

Ma tra gli edifici distrutti si muovono anche le milizie cecene. Prosciugano la popolazione casa per casa. E quello che stanno facendo, accusano gli ucraini, "sono crimini di Guerra". "L'assedio di Mariupol passerà alla storia come un esempio di crimine di Guerra - è il messaggio Facebook del presidente ucraino Volodymyr Zelensky - un atto di terrore che sarà ricordato nei secoli a venire".

Il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko scrive su Telegram che "nell'ultima settimana diverse migliaia di residenti sono stati portati in Russia. Gli occupanti hanno preso illegalmente persone dal distretto di Livoberezhny, sulla riva sinistra del fiume, e da un rifugio antiaereo creato in Russia una società sportiva, dove più di mille persone, principalmente donne e bambini, si sono nascoste dai bombardamenti”.

I cittadini radunati vengono prima portati nei campi filtro di Taganrog, che ieri l'ambasciatore statunitense all'ONU Linda Thomas-Greenfield ha definito "campi di concentramento", e poi reindirizzati in città della Russia, di cui non si può partire almeno per due anni, "con obbligo di lavoro nella posizione assegnata".

Anche alla periferia di kyiv: Bucha, Irpin. Questa la drammatica testimonianza alla Camera dei Comuni londinese della parlamentare di kyiv Lesia Vasylenko: donne violentate dai soldati russi. E alcuni impiccati. “Molte donne sono state uccise dopo essere state violentate. Oppure si sono suicidate". "Tutti i soldati che hanno commesso questo crimine di Guerra saranno ritenuti responsabili", ha detto il vice primo ministro ucraino Olga Stefanishyna da Leopoli.

Altre News per: guerraucrainacittadinideportatidonnestuprateimpiccate