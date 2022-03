Assicurazione Auto Online : Come Sceglierla?

Come scegliere online l'assicurazione auto



L'assicurazione auto è obbligatoria e può rappresentare ogni anno un costo elevato. Come scegliere e risparmiare sulla polizza assicurativa auto più adatta alle proprie esigenze?

Con i numerosi progressi tecnologici di questi ultimi anni, il digitale si è gradualmente imposto nella vita quotidiana dei professionisti, in particolare quelli del settore assicurativo. L'acquisto di un'assicurazione auto online infatti è sempre più popolare tra gli automobilisti per la sua semplicità e convenienza.

Ogni automobilista deve obbligatoriamente assicurare il proprio veicolo a motore per poter guidare legalmente. L'assicurazione deve coprire almeno i danni materiali e/o fisici causati a terzi.



È obbligatoria la presentazione del certificato di assicurazione alle forze dell'ordine durante i controlli stradali. In assenza di assicurazione auto, ci si espone a determinate sanzioni: multe, sospensione della patente, confisca del veicolo, ecc.



Acquistare online l'assicurazione auto, una soluzione vantaggiosa



Attualmente, sempre più persone scelgono di acquistare un'assicurazione auto online. È una soluzione molto pratica e vantaggiosa. Innanzitutto, non è più necessario muoversi per trovare l'assicuratore più adatto alle tue esigenze. Con Internet tutto diventa più è facile e veloce.

Quali sono i reali vantaggi dell'assicurazione auto online? Come trovare una buona assicurazione auto online? Come acquistare l'assicurazione auto online? Quanto costa? L'assicurazione auto online è per tutti?

Di seguito una panoramica sull'argomento.

Confronta le offerte



Visita Preventiviassicurazioneonline.com perconfrontare i preventivi assicurazioni per approfittare dei prezzi più bassi e ottenere uno o più preventivi il prima possibile. Numerosi, sono anche i livelli di garanzia e le opzioni offerte: assicurazione contro terzi, contratti ibridi, assicurazioni Kasko, ecc. L'assicurazione online offre tante diverse opzioni per soddisfare le esigenze dei clienti.



Chiedi consiglio agli specialisti



In caso di dubbio, non è necessario fissare un appuntamento e fare la fila in una sala d'attesa. Basta contattare un consulente via chat o telefono per avere le risposte alle tue domande o suggerimenti sulle offerte più adatte. Questi sono generalmente disponibili in ogni momento.



Sottoscrivi una polizza di assicurazione auto online in qualsiasi momento



Puoi stipulare un'assicurazione auto online in qualsiasi momento dallo smartphone, computer o tablet. Alcune piattaforme dispongono di simulatori dedicati che consentono di completare l'abbonamento in massimo 15 minuti.

Il vantaggio di un comparatore online è quello di essere in grado di identificare il profilo conducente tramite un rapido questionario, che gli consente di presentarti solo le offerte corrispondenti alle tue esigenze.



Oltre alla consulenza gratuita dei preventivi, puoi scegliere di metterti in contatto con uno o più assicuratori a tua scelta e stipulare un contratto direttamente online.

L'acquisto di un'assicurazione auto online è più conveniente



Il prezzo dei contratti di assicurazione auto online è molto più basso di quelli delle assicurazioni tradizionali. In effetti, gli assicuratori online possono permettersi di offrire tariffe economiche perché non devono pagare l'affitto e costi fissi come un'agenzia fisica.



La maggior parte degli utenti di Internet che cercano di stipulare un'assicurazione auto online possono trovare l'offerta che meglio soddisfa i loro criteri. Inizialmente attratti dai prezzi bassi degli assicuratori online, si considerano in seguito anche molto soddisfatti dei servizi una volta averli provati.



Come scegliere l'assicurazione auto online?



Diversi criteri devono essere presi in considerazione quando si sceglie l'assicurazione auto giusta su Internet.



La formula



Naturalmente, il primo criterio da considerare è il tipo di formula. Qui, è importante sapere come differenziare tra i diversi tipi di formule di assicurazione auto. La responsabilità civile, ad esempio, è il contratto minimo di assicurazione automobilistica. Obbligatorio, copre i danni causati dal veicolo a terzi.



L'assicurazione intermedia combina l'assicurazione di responsabilità civile con garanzie per rottura vetri, furto, incendio, calamità naturali, ecc. Infine, l'assicurazione all-risk comprende l'assicurazione di responsabilità civile e tutte le garanzie relative ai danni al veicolo, anche in caso di sinistro per colpa.



Le diverse opzioni



Sempre più opzioni sono incluse nei contratti assicurativi. C'è, ad esempio, l' assistenza a km 0. Questa garanzia ti permette di beneficiare di un servizio di soccorso stradale anche a 100 m da casa tua e di avere un veicolo sostitutivo. Tra le interessanti opzioni offerte dalle compagnie assicurative, c'è anche il rimborso al valore di acquisto dell'auto, la garanzia in caso di guasto meccanico o addirittura l'assistenza e il soccorso stradale immediato 7 giorni su 7.



Il prezzo



Il prezzo è uno dei parametri principali da considerare quando si tratta di scegliere l'assicurazione auto. Bisgona sapere che il prezzo dell'assicurazione auto è condizionato da molti parametri, anche se le garanzie sono uguali e il veicolo simile.

Il costo dell'assicurazione auto, infatti, varia a seconda del profilo del conducente, del coefficiente bonus-malus dell'assicurato e della politica tariffaria in vigore di un assicuratore in un dato momento. In alcuni casi è del tutto possibile trovare un'assicurazione auto online anche meno di 15 euro al mese.



Puoi utilizzare un comparatore online per trovare facilmente e rapidamente un'assicurazione auto economica. Tutto quello che devi fare è compilare il modulo dedicato per accedere a tutte le tariffe assicurative auto online disponibili.



Fai attenzione quando compili il modulo. Qui, la precisione è necessaria per ottenere prezzi e preventivi personalizzati. In caso contrario, questi potrebbero non essere rappresentati accuratamente. Quindi assicurati di citare accuratamente il modello e l'età del veicolo, il numero di chilometri percorsi in media all'anno, ecc. Devi anche fornire la tua età, esperienza di guida e background completo.



Offerte promozionali



Non è raro trovare offerte promozionali stagionali. Questi spesso consentono di risparmiare da uno a diversi mesi di quota associativa. Sebbene queste offerte sembrino allettanti, è meglio calcolare il costo annuale dell'assicurazione compresi i mesi gratuiti per vedere se ne valgono davvero la pena. Alcune assicurazioni auto che offrono mesi gratuiti a volte sono più costose delle offerte convenzionali.



Chi può acquistare l'assicurazione auto online?



Chiunque può acquistare l'assicurazione auto online. Che sia un giovane conducente o anziano, ogni automobilista può trovare su internet l'offerta che gli corrisponde. Molte soluzioni pronte all'uso adatte a tutti i profili sono disponibili su piattaforme online dedicate.



Sempre più popolare, l'assicurazione auto online ha tutto. Le differenze tra un assicuratore online e fisico sono piuttosto minime. Inoltre, i prezzi sono generalmente più bassi mentre le offerte sono altrettanto interessanti.



Inoltre è possibile confrontare offerte e tariffe sui comparatori online, ottenere preventivi personalizzati e stipulare assicurazioni auto senza pagamento immediato in qualsiasi momento grazie ad Internet.



Altre News per: assicurazioneautoonlinecomesceglierla