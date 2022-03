VAMPIRE : THE MASQUERADE – SWANSONG LE SCELTE DETERMINANO IL DESTINO DEI VAMPIRI

A poco più di due mesi di distanza dell’uscita del videogioco di ruolo in Narrativa RPG Vampire: The Masquerade – Swansong, NACON, Big Bad Wolf Studio e Hazel Iversen, principe della Camarilla di Boston, hanno rilasciato un nuovissimo video di game play che mostra lo scenario possibile quando l'emergenza critica inizia a svilupparsi. Ora i giocatori possono conoscere la crisi che colpisce la comunità dei vampiri di Boston.



Misteriosi assassini hanno attaccato la Camarilla di Boston - una società segreta che comprende la maggior parte dei vampiri della città. Galeb Bazory, Emem Louis e Leysha sono incaricati da Hazel Iversen di scoprire l'identità degli aggressori e i motivi dell'attacco su larga scala. Gli ordini sono semplici: infiltrarsi, indagare e ottenere risposte, usando i poteri soprannaturali se necessario.

Come in un gioco di investigazione, il gamer visiterà vari luoghi alla ricerca di indizi preziosi, risolvendo enigmi e interagendo con una vasta gamma di personaggi per avanzare nei livelli. Si tratta di un RPG narrativo, un genere sviluppato da Big Bad Wolf in The Council, Vampire: The Masquerade - Swansong introduce una varietà complessa di meccaniche di gioco.

Ognuno dei tre eroi ha una scheda personaggio che il giocatore può personalizzare completamente. Può essere un esperto nella parola e nella persuasione e dominare gli altri, oppure può sviluppare le abilità tecnologiche in modo da poter hackerare computer e serrature. Gli eroi hanno anche poteri vampireschi: le Discipline. Per esempio, Leysha può offuscare l’ambiente circostante per nascondere la sua presenza, Emem usa Celerity per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili e Galeb fa degli altri il suo burattino usando Domination.

Alcuni PNG particolarmente contorti innescano i Confronti, combattimenti sotto forma di dialogo in cui il giocatore deve trovare gli argomenti giusti e usare Abilità e Discipline per convincere l'altra persona a rivelare i suoi segreti.

L'uso intensivo dei poteri dei vampiri ha un prezzo elevato: la fame di sangue. Se uno degli eroi è a corto di sangue, la sua bestia interiore prenderà il controllo, influenzando direttamente le vostre possibili azioni. Per evitare che questo accada, è possibile andare a caccia di umani, nutrendosi del loro sangue. Ma assicurandosi di farlo fuori dalla vista, per rispettare la Masquerade, la legge dei vampiri che nasconde l'esistenza delle creature della notte agli umani.

In alcune situazioni, si innescano fasi di azione programmate durante le quali bisogna mantenere la testa e fare le scelte giuste nonostante la pressione del tempo. Vampire: The Masquerade - Swansong è un gioco basato sulla storia con più rami, in cui certe scelte influenzano permanentemente il destino degli eroi e, di conseguenza, della comunità dei vampiri di Boston!

Vampire: The Masquerade - Swansong sarà disponibile su PC (Epic Games Store) e console il 19 maggio 2022.

