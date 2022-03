Midnight arriva in MY HERO ONE’S JUSTICE 2

Non lasciare che ti inganni, o Midnight ti farà addormentare!





Ora puoi farti strada nell’arena nei panni della più affascinante insegnante della U.A High School. Usa le sue armi preferite e il suo Quirk “Sonnambulismo” per diffondere un profumo irresistibile che assicura che i suoi avversari cadano alle sue ginocchia.





Midnight è il quarto personaggio DLC del Season Pass 2 diMY HERO ONE’S JUSTICE 2. Resta solo un personaggio per questa stagione!Ogni DLC è disponibile come parte del Season Pass o può essere acquistato separatamente.

La demo è ancora disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e dà accesso all’inizio del gioco nella Modalità Storia e alla Battaglia Libera con 6 personaggi del roster.







