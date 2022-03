Lo YouTube downloader più veloce nel 2022

Parecchi siti web permettono agli utenti di visualizzare i video soltanto sul loro stesso sito. Ma come fare allora per salvare le clip sul PC e guardarle in un secondo momento, anche senza connessione internet? Nonostante buona parte dei siti di streaming scoraggi il download e non fornisca nessuna opzione di questo tipo, esistono applicazioni apposite, compatibili sia con Windows che Mac, pensate per scaricare video da YouTube. Questi downloader offrono diverse funzioni interessanti, tra cui il download, la conversione dei file nel formato MP3 e MP4, il taglio e la modifica delle clip. Tutto ciò che bisogna fare è digitare l'URL del video che si vuol scaricare e avviare il download.



Per quale motivo scaricare video da YouTube ?

Esistono tantissime ragioni per scaricare video da YouTube :





Guardare un video scaricato in differita vuol dire evitare i fastidiosi annunci pubblicitari presenti sulla maggior parte delle piattaforme di streaming ;

È possibile modificare i video scaricati usando appositi editor ;

I downloader consentono di riprodurre i video scaricati in qualsiasi momento, anche senza nessun accesso a internet ;

Ogni video può essere bloccato o cancellato per vari motivi poche ore dopo la sua pubblicazione. Per non perdere nessun aggiornamento conviene salvare i contenuti interessanti sul proprio PC.

L'utilità dei downloader multi-sito

Esistono downloader multi-sito che permettono di scaricare e salvare contenuti multimediali non soltanto da YouTube, ma anche dalle altre piattaforme di streaming più note, tra cui Instagram, Facebook, Vimeo, Twitter e così via. Usando questi strumenti è possibile effettuare il download dei contenuti desiderati da una piattaforma e caricarli su un'altra, in base alle proprie esigenze. Inoltre, è possibile convertire automaticamente i file all'uscita e trasferirli facilmente da un dispositivo all'altro.



La migliore alternativa alle app

Per scaricare e convertire video di YouTube è proprio necessario affidarsi a una delle applicazioni pensate per lo scopo? Oppure esistono opzioni alternative? I servizi online sono perfetti per chi non ha intenzione di scaricare e installare software sul proprio PC. Questi strumenti consentono di scaricare clip da YouTube in HD e di convertirle nel formato che fa più comodo. Il convertitore mp3 più facile da usare è senza dubbio ClickMP3, gratuito, compatibile con qualsiasi browser e in grado di scaricare e convertire video nei formati MP3 e M4A, anche in maniera anonima. Non richiede alcuna registrazione ed è interamente online.

