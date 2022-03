The Elder Scrolls Online: Ascending Tide disponibile su PC e Stadia

THE ELDER SCROLLS ONLINE

L’EREDITÀ DEI BRETONI INIZIA CON ASCENDING TIDE

Oggi siamo felici di pubblicare il primo DLC della storia del 2022 “Eredità dei bretoni”.







Inauguriamo l’anno con un paio di nuovi dungeon PvE: Shipwright’s Regret e The Coral Aerie. Ascending Tide è la rampa di lancio perfetta per gli eventi del capitolo High Isle di quest’anno.



I giocatori vedranno tornare diversi eroi dalle avventure precedenti di ESO. Il nuovo DLC si apre con il salvataggio di Jakarn dal misterioso Ascendant Order. I giocatori si uniranno a Captain Kaleen per assaltare Coral Aerie, ma dovranno fare attenzione alle forze oscure che minacciano i bretoni. Coral Aerie è un luogo affascinante quanto pericoloso, un esempio perfetto di quello che vedremo nel 2022.



Scopriremo anche un cantiere navale abbandonato e infestato conosciuto come Shipwright’s Regret. Nelle rovine della All Flags Navy, la flotta più grande nella storia di Tamriel, si sono insediati dei nemici non morti. Ci saranno tante nuove sfide, segreti e oggetti che i giocatori potranno scoprire nel nostro nuovo DLC.



I giocatori possono acquistare il pacchetto Ascending Tide dal Crown Store di gioco, mentre si sblocca automaticamente per gli abbonati a ESO Plus. Il nuovo DLC è ora disponibile su PC/MAC e Stadia, e arriverà su Xbox e PlayStation il 29 marzo. Per gli ultimi aggiornamenti e informazioni, tieni d’occhio il nostro sito ufficiale.

Altre News per: elderscrollsonlineascendingtidedisponibilestadia