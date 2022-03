Dovrei comprare una PlayStation nel 2022?

Come in ogni altro settore, la concorrenza nel settore dei giochi è inevitabile. Diversi creatori competono tra loro. Ogni produttore di console cerca di superare tecnologicamente l'altro e gli sviluppatori fanno del loro meglio per creare i titoli più avvincenti. Tuttavia, il fattore più importante che alla fine determina il successo di un videogioco o di un dispositivo sei tu. Il marketplace preferito dai videogiocatori, Eneba, ti invita ad unirti alla famiglia! Scopri nuovi titoli e provali all'istante, pochi secondi dopo il loro rilascio, tieniti costantemente aggiornato e scopri altri prodotti come gli abbonamenti per ottenere più giochi contemporaneamente.

PlayStation è la migliore console?

Alcune delle domande più popolari che i giocatori pongono ruotano attorno alle console. Qual è la più efficiente tecnicamente, la migliore per i bambini, la più economica? Ma la più comune è: quale console è la migliore?

Sfortunatamente, non è facile fornire a tutti la stessa risposta. Ognuno di noi classifica le console in base alle nostre preferenze e criteri. Simile al nostro modo di pensare, ogni marchio di console tende a specializzarsi solo in uno spettro limitato di aspetti, anche se alcuni superano i propri limiti.

PlayStation è una console che spesso (se non sempre) supera le aspettative: tecnologicamente e praticamente. Se diamo un'occhiata all'ultima generazione di PS, PS5, potremmo scorgere un immenso miglioramento delle sue prestazioni. Un design moderno, la capacità di raggiungere una risoluzione 4K, tecnologia audio 3D, una nuova collezione di esclusive, tempi di caricamento rapidi: tutto in un'unica console! In base alle generazioni e ai modelli, non c'è dubbio che PlayStation è sempre stata quella da non scartare. Tuttavia, al suo interno, PlayStation è incentrata sulla qualità e l'esperienza di gioco.

I migliori videogiochi disponibili su PS (edizione 2022)

Ogni anno PlayStation lancia nuovi titoli ed esclusive. Il 2022 è iniziato da poco, ma alcuni giochi stanno già ottenendo un enorme successo. Uno di questi è Elden Ring, un gioco d'azione ritenuto più impegnativo dei leggendari Bloodborne e Dark Souls (provaci tu stesso!). Un altro titolo avvincente è Horizon Forbidden West recentemente rilasciato, un'esclusiva PS per gli amanti dei giochi avventurosi. Se sei un fan dei combattimenti, allora potrebbe piacerti The King of Fighters XV, un gioco emozionante da aggiungere alla tua collezione. Questi sono solo alcuni titoli di un'ampia varietà di giochi attesi per quest'anno. Pertanto, il tuo carrello potrebbe espandersi notevolmente nel tempo. Quindi, come puoi comprare più titoli se hai un budget limitato?

Cosa riceverai grazie un abbonamento PlayStation Plus?

PlayStation Plus e PlayStation Now sono i due servizi in abbonamento di Sony che ti daranno la possibilità di migliorare i tuoi giochi. Mentre PlayStation Now offre un'esperienza di gioco più tradizionale incentrata sull'accesso a più titoli, PlayStation Plus garantisce un'esperienza di gioco moderna con un flusso costante di nuovi titoli e pratici servizi aggiuntivi. L'abbonamento PS Plus ti darà l’accesso alla modalità multiplayer online, ad una selezione di giochi gratuiti ogni mese, sconti, skin e 100 GB di spazio di archiviazione cloud. Scegli l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi e goditi alcuni dei migliori giochi!

