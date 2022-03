Ultime notizie Ucraina - Kiev, bombardato palazzo 9 piani - Ospedale Mariupol, morta donna incinta

Colpito questa mattina dai bombardamenti russi un condominio di 9, nel distretto di Oblon, nel nordovest. Due le persone trovate morte e 3 i feriti portati in. 15 le persone tratte in salvo dall'incendio e 63 quelle evacuate. Sotto il bombardamento russo anche l' aeroporto Antonov, nel nord della città, il più importante aeroporto internazionale cargo dell', usato anche come base militare. Dai video circolanti sui social si vede una grossa nube di fumo che si leva dallo scalo.

E' morta insieme al suo bambino la donna incinta fotografata mentre veniva evacuata dall'Ospedale pediatrico bombardato a Mariupol. Era stata trasportata d'urgenza in un altro Ospedale dopo l'attacco russo la scorsa settimana. Era stata fotografata mentre distesa su una barella si teneva con le mani il grembo insanguinato. I medici non sono riusciti a salvare nè lei nè il piccolo. Per i russi quell'attacco all'Ospedale era stato "una messinscena provocatoria"



Contro Putin "abbiamo in riserva altre sanzioni aggiuntive. Quali non lo dirò". Così il presidente del Consiglio Ue, Michel, a Repubblica. "Abbiamo deciso che questioni nazionali come energia e difesa saranno trattate con spirito di sovranità europea". "Non possiamo rischiare di precipitare nella terza guerra mondiale", ha detto. "Sosteniamo l'Ucraina a livello umanitario, finanziario e militare. E con mezzi diplomatici. Tutto quello che facciamo è per portare la Russia a negoziare una soluzione diplomatica".

Incontro oggi a Roma tra il consigliere alla Sicurezza nazionale Usa, Sullivan, e il principale funzionario cinese di politica estera, Yang Jiechi, sulla crisi in Ucraina. Secondo quanto riportato dalla Cnn, che cita fonti dell'amministrazione Usa, Mosca ha chiesto a Pechino assistenza militare ed economica. Tuttavia, il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, dice di "non aver mai sentito parlare" di una richiesta di armi fatta da Mosca alla Cina. "Speriamo che la crisi si allenti e che la pace torni presto", ha detto.

Ramzan Kadyrov, il leader della Cecenia e fedelissimo di Vladimir Putin, è in Ucraina per combattere con le forze russe. In un video postato sui Telegram, Kadyrov si mostra in mimetica insieme ad altri soldati attorno a un tavolo per definire piani di guerra. Il leader della Cecenia dice di essere vicino Kiev, a Gostomel. "L'altro giorno eravamo a circa 20 chilometri da voi nazisti, ora siamo ancora più vicino", afferma esortando le forze ucraine ad arrendersi o "vi finiremo".

L'accesso al social network Instagram è bloccato in Russia da oggi. L'agenzia Roskomnadzor, su richiesta dell'Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa, ha limitato l'accesso a Instagram nel Paese a causa di appelli alla violenza contro i russi Successivamente, l'agenzia ha chiarito che avrebbe completato la procedura per imporre restrizioni all'accesso a Instagram nella Federazione Russa a partire dalla mezzanotte. Lo rende noto Ria Novosti

Le forze navali russe hanno bloccato ls la costa Ucraina del Mar Nero, isolando l'Ucraina dal commercio marittimo internazionale. Lo rivela l'ultimo aggiornamento dell'intelligence britannica. Le forze navali russe continuano a effettuare attacchi missilistici contro obiettivi in Ucraina, si legge in un tweet del ministero della Difesa. La Russia potrebbe condurre ulteriori operazioni di sbarco anfibio nelle prossime settimane, simili a quelle condotte nel Mar d'Azov, aggiungono i servizi di Londra.



Il presidente ucraino Zelensky insiste e in un nuovo video torna a chiedere alla Nato di istituire una no-fly zone sul suo Paese, altrimenti, ha avvertito, "i razzi russi cadranno sul territorio dell'Alleanza". "Se non chiudete il nostro cielo, è solo questione di tempo prima che i razzi russi cadano sul vostro territorio, sul territorio dei Paesi Nato", ha aggiunto Zelensky, dopo che i russi hanno lanciato attacchi aerei su un campo di addestramento militare fuori da Leopoli, vicino al confine con la Polonia.

