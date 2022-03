Cosmetici e Trattamenti Viso: Come Sceglierli?

Tutti i trattamenti cosmetici idratanti per il viso mirano a rendere la pelle più morbida. Ma la loro presentazione, in crema, lozione o gel, può influenzare il risultato a seconda del tipo di pelle per cui sono più indicate. Inoltre, a seconda della stagione, la texture può avere un impatto diverso ed essere più o meno consigliata.Nel trambusto della vita quotidiana, abbiamo sempre poco tempo per prestare attenzione a tutti questi dettagli, vero? Questo potrebbe spiegare perché la tua crema idratante non sta portando i risultati attesi.

Crema viso idratante



Facile da trovare ovunque, la crema è uno dei prodotti per la cura del viso più popolari. La sua formulazione densa ha un'alta concentrazione di sostanze attive idratanti e nutrienti. La sua consistenza più densa è ideale per le persone con pelle secca. Questo prodotto infatti è in grado di donare al viso tutta l'idratazione di cui ha bisogno, anche in caso di pelle molto secca.



Le persone con la pelle grassa dovrebbero usarla con più moderazione perché rischia di ostruire i pori della pelle e saturare il viso con sostanze grasse. Per evitare questi inconvenienti, esistono versioni di idratanti specifici per questo tipo di pelle.



Lozione idratante per il viso



Meno appiccicosa della crema e dalla consistenza più fluida, la lozione viso idratante viene assorbita più rapidamente. Ecco perché questo prodotto è adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle normali.



La lozione per il viso viene generalmente utilizzata di più nelle giornate calde in quanto non lascia la pelle unta. I suoi principi attivi aiutano a idratare la pelle e a mantenere la sua naturale idratazione, quindi è ideale per l'uso quotidiano.



In estate, non dimenticare di integrare l'uso delle lozioni con prodotti contenenti filtri solari almeno con protezione 30 o 50 per limitare gli effetti dei radicali liberi emessi dalla radiazione solare.



Gel viso idratante



Questa è l' opzione preferita per le persone con la pelle grassa o che non amano la sensazione di mani appiccicose. Infatti, i gel hanno una consistenza molto leggera e non contengono olio, quindi la pelle non rimarrà unta dopo la loro applicazione.



Questo tipo di prodotto permette un rapido assorbimento e il viso risulterà asciutto dopo l'applicazione. Sebbene sia una buona scelta durante i periodi di caldo, non è consigliato a persone con pelle molto secca o incline a seccarsi.



Se questo non è il caso del tuo viso e vuoi sfruttare la texture morbida e rinfrescante di un gel allora non esitare, soprattutto nella stagione calda.



Come applicare una crema idratante per il viso?



Approfitta del momento di idratazione per regalarti un veloce massaggio al viso.



Detergi il viso con i tuoi cosmetici preferiti, sia la sera che la mattina. Usa un detergente viso e completa questo primo passaggio applicando un tonico.

Quando esfoli il viso, idratalo bene in seguito, ad esempio con una maschera. Questo processo aumenta la capacità di assorbimento della pelle e migliora il suo livello di idratazione.

Applica la quantità di crema idratante indicata per il viso e massaggia bene. Procedi dall'interno del viso verso l'esterno, mantenendo una pressione moderata e utilizzando le punte e i polpastrelli delle dita.

Durante i tuoi rituali mattutini, dopo aver idratato il viso, attendi qualche minuto affinché il prodotto venga ben assorbito. Applica sempre una protezione solare per il viso adatta al tuo tipo di pelle.

Se si applica un trattamento antirughe di notte, non è necessario utilizzare una crema idratante. Questo trattamento inoltre idrata in profondità la pelle e la rigenera durante il sonno.

Per trovare i tuoi prodotti di bellezza ideali, fai il punto delle tue esigenze



Tra tutti i prodotti di bellezza sul mercato, ce n'è sicuramente uno per te. Per trovarlo, tutto inizia dalle tue esigenze e dal tuo tipo di pelle. Su Ebrand Italia puoi trovare prodotti di bellezza e cosmetici realizzati con le migliori materie prime e prodotti in Italia usati dai professionisti del settore. Se ti rechi in negozio, parla e fatti consigliare sempre dagli addetti.

Scegli i cosmetici tenendo conto:



Del tuo tipo di pelle

Grassa, normale o mista? Questa è la prima domanda che dovresti farti. La pelle secca richiederà un'idratazione ottimale. Ma anche la pelle grassa ha bisogno di nutrimento. Per determinare quale crema giorno o notte è adatta, cerca le parole "pelle grassa", "pelle secca", "pelle sensibile" sui prodotti.



Delle tue esigenze



Almeno tre prodotti dovrebbero essere nel kit di base: un prodotto per la cura quotidiana, un detergente struccante e una lozione tonica per il risciacquo. A questo si possono aggiungere molteplici trattamenti a seconda della natura della tua pelle, della tua età o delle tue preferenze, ad esempio se indossi il trucco.



È anche essenziale idratare il tuo corpo ogni giorno. Anche in questo caso le formule variano a seconda della natura della pelle e delle esigenze: idratazione intensa, principi attivi snellenti, formule detergenti. Scegli preferibilmente prodotti con principi attivi naturali, senza siliconi né profumo.



Della tua età



La pelle matura non sarà curata allo stesso modo della pelle giovane. Puoi iniziare a utilizzare un trattamento anti-età a partire dai 30 anni, scegliendo tra le linee “prime rughe”. Con il passare degli anni è necessario ricorrere a formule più ricche di attivi antirughe e aggiungere alla cura del viso un prodotto specifico per il contorno occhi.



Della loro composizione



Fai attenzione quando scegli i prodotti. Secondo uno studio almeno il 40% dei prodotti per la cura personale e di bellezza contiene almeno un interferente endocrino. Si tratta di una o più sostanze chimiche che influiscono sul funzionamento degli ormoni, anche a basse dosi.



Cosa aspettarti dai tuoi futuri prodotti per il viso?

Mantenere la pelle in buone condizioni : questo è il ruolo principale dei prodotti cosmetici per la cura. Servono principalmente per pulire, proteggere e migliorare l'aspetto della pelle.

: questo è il ruolo principale dei prodotti cosmetici per la cura. Servono principalmente per pulire, proteggere e migliorare l'aspetto della pelle. Correggere i difetti della pelle: alcuni prodotti per la cura del viso permettono di coprire o prevenire le imperfezioni e irregolarità. Ma per "correggerli" visivamente, devi passare al trucco.



Definire i prodotti per la cura desiderati

Ora che sai cosa vuoi, resta da determinare quali prodotti per il viso soddisferanno le tue aspettative. Il mercato dei cosmetici offre molte formulazioni diverse che hanno tutte un ruolo da svolgere nella routine di bellezza quotidiana.



Il detergente o struccante : per purificare la pelle e prevenire la formazione di imperfezioni.

: per purificare la pelle e prevenire la formazione di imperfezioni. Lozione tonificante : per restringere i pori e rinfrescare.

: per restringere i pori e rinfrescare. Il siero : per colpire un particolare problema della pelle (carnagione spenta, imperfezioni, rughe, ecc.).

: per colpire un particolare problema della pelle (carnagione spenta, imperfezioni, rughe, ecc.). La crema : per mantenere una pelle sana e giovane in tutte le stagioni.

: per mantenere una pelle sana e giovane in tutte le stagioni. Prodotti scrub viso : per mostrare una pelle morbida e luminosa .

: per mostrare una pelle morbida e luminosa . La maschera : per dare una spinta mirata alla pelle.

: per dare una spinta mirata alla pelle. Make-up: per valorizzare il viso e nascondere istantaneamente i difetti.



Tieni sempre conto della tua salute



Non tutte le skin sono uguali. Forse ti trovi in ??una situazione che potrebbe limitare la tua scelta di prodotti di bellezza.



Hai delle allergie : se conosci le sostanze a cui sei allergica ricordati di cercarle con i loro derivati.

: se conosci le sostanze a cui sei allergica ricordati di cercarle con i loro derivati. Sei incinta: fai attenzione, alcuni ingredienti sono sconsigliati perché possono raggiungere la placenta. Chiedi al tuo medico o ginecologo cosa puoi (o non puoi) usare.



Altre News per: cosmeticitrattamentivisocomesceglierli