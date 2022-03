Covid, curva incidenza in risalita : si pensa a quarta dose?

"Ladell'di casi ricomincia a salire. Questa settimana è a 510 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 433 della settimana scorsa". Così il presidente dell'Iss Brusaferro. La crescita dei casi si registra in tutte le Regioni e la circolazione del virus è più intensa tra i giovani. "Mantenere cautela e completare le vaccinazioni", ribadisce Brusaferro. Attenzione alle "reinfezioni" da Omicron, mentre "cresce la diffusione di Omicron BA 2, più trasmissibile". Ancora alcuni milioni senza vaccino sono "fattore rischio".

Intanto il Regno Unito somministrerà un "secondo booster" (quarta dose) di vaccini anti Covid a tutti gli ultra 75enni, agli immunodepressi e agli ospiti delle case di riposo "nelle prossime settimane", come raccomandato di recente dai consulenti medici dell'esecutivo. Lo ha confermato il ministro Sanità, Javid, sulla ripresa di contagi e ricoveri negli ultimi giorni sull'isola come in altri paesi. I dati sono sotto costante "sorveglianza" ha aggiunto, e lo scenario rispetto ai casi gravi appare al momento "stabile".

Altre News per: covidcurvaincidenzarisalitapensaquartadose