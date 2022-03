Come Pulire e Detergere il Viso : pelle perfetta, bella e sana

Come pulire e detergere il viso senza seccare la pelle o ungerla. Una pelle ben detersa con i prodotti giusti è una garanzia per una pelle perfetta, bella e sana.



Pulire il viso; un gesto che facciamo ogni giorno, che sembra così semplice, eppure non è così scontato. La detersione quotidiana è necessaria per avere una pelle sana. Bisogna però trovare il giusto equilibrio, per non aggredire la pelle con prodotti troppo aggressivi. Allora, quale detergente viso scegliere? Come pulire correttamente il viso?



Pulirsi bene il viso, cosa significa



Detergere il viso è un'arte. L'obiettivo: eliminare le impurità che si sono depositate sulla pelle, nonché le tossine e il sebo rilasciati naturalmente dall'epidermide. Tutto questo rispettando il film idrolipidico della pelle, barriera che la protegge dagli attacchi e che può rivelarsi molto fragile. Per detergere correttamente il viso, è necessario padroneggiare alcuni principi di base.



Innanzitutto la pelle va detersa quotidianamente, mattina e sera. La detersione del viso al mattino elimina il sebo e le tossine rilasciate durante la notte, risvegliando la pelle per donarle un po' di freschezza. È sufficiente una leggera pulizia.



Per la sera è necessaria un'accurata pulizia: sarà necessario rimuovere il trucco, le particelle nocive accumulate dovute all'inquinamento, la polvere e il sudore. Iniziamo rimuovendo il trucco, quindi detergiamo accuratamente la pelle.



Poi, tieni sempre a mente una parola: morbidezza! Sì, devi pulire bene il viso, ma l'obiettivo non è "spogliare" la pelle. Scegliamo quindi prodotti delicati e rispettosi del film idrolipidico e adottiamo gesti delicati. Non strofinare la pelle, non premere troppo forte e tampona il viso con un asciugamano.



Infine, adatta la pulizia del viso alle esigenze della giornata. Se sei rimasta a casa senza trucco, forse non c'è bisogno di tirare fuori l'artiglieria pesante. D'altra parte, se hai avuto una giornata lunga, con un trucco pesante, ci vorrà più tempo.



Quale detergente viso scegliere



Ora che abbiamo visto le cose giuste da fare, rimane una domanda: quale detergente viso scegliere? La risposta è diversa per ciascuna di noi per fare la scelta giusta in modo consapevole.



Questa è la base di tutti i consigli di bellezza, i prodotti devono essere adattati al tuo tipo di pelle. Se hai la pelle secca o reattiva, hai bisogno di un detergente delicato, preferibilmente con agenti grassi. Pensiamo in particolare a latti e oli detergenti.

Per la pelle da mista a grassa, opta invece per un detergente leggermente esfoliante, con agenti seboregolatori. Sii vigile con le composizioni e scommetti su una cura delicata: molti detergenti per il viso per pelli grasse sono troppo aggressivi e danneggiano la pelle, che risponde ungendo di più.



Evita i detergenti a base di sapone



Molti di noi credono che il sapone mantenga la nostra pelle pulita. Non è sbagliato, tuttavia, il sapone è un detergente aggressivo. Il pH dei detergenti a base di sapone, infatti, è molto lontano dal pH naturale della pelle, il che sbilancia completamente il film idrolipidico, che ha bisogno di una buona giornata per riprendersi.



Quindi scegli un detergente senza sapone, che pulisce bene, ma rispetta la composizione naturale della pelle. Ad esempio, puoi usare un olio detergente. Un trattamento adatto a tutti i tipi di pelle, che rispetta perfettamente il film idrolipidico, senza comprometterne l'efficacia.



Quando si tratta di cura del viso, abbiamo tutti criteri di selezione diversi: fragranza, efficacia, formato pratico, consistenza, ecc. dando uno sguardo sul sito Viktoria Corte e seguendo i consigli, potrai trovare il detergente per il viso che ti accompagnerà ogni giorno, con la giusta composizione e con il quale ti sentirai perfettamente a tuo agio.



Latte, crema e olio detergenti saranno perfetti per chi desidera un trattamento delicato ed efficace. Per chi desidera una pulizia più approfondita, possono essere più indicate le texture in gel o le acque micellari.



Come pulire il viso



Qualsiasi buona pulizia inizia con una corretta rimozione del trucco. Inizia con gli occhi. Immergi il batuffolo di cotone con uno struccante e mettilo sugli occhi. Attendi qualche secondo, quindi strofina delicatamente.

La pelle fragile intorno agli occhi e le tue ciglia non amano lo sfregamento, quindi devi essere gentile. Quindi, strucca il resto del viso, direttamente con le dita o con un batuffolo di cotone, a seconda dello struccante utilizzato.



Inumidisci il viso e prendi in mano una piccola quantità di detergente per il viso. Mettilo in piccoli punti sulla fronte, sul mento e sulle guance. Stendi e schiuma facendo dei piccoli cerchi sulla pelle con la punta delle dita. Non avvicinarti alla zona degli occhi. Se hai la pelle da mista a grassa, insisti maggiormente sulla zona T del viso: fronte, naso, mento.



Risciacquare bene la pelle è importante quanto pulirla bene. Se rimangono residui di detergente per il viso, possono causare irritazione. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.



Preferisci l'acqua fredda, che tonifica la pelle e restringe i pori. L'acqua calda, invece, dilata i pori, disidrata la pelle e può portare ad arrossamenti. Hai la pelle sensibile? Termina con uno spruzzo di acqua termale o floreale per rimuovere i residui di calcare.



