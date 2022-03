Ucraina : Instagram e Youtube bloccano Russia

L'accesso ainsarà definitivamente bloccato a mezzanotte del 14 marzo. Lo annuncia la Tass, citando il regolatore russo dei media Roskomnadzor. "Poiché gli utenti attivi di Instagram avranno bisogno di tempo per copiare foto e video su altri social network, per avvisare i propri iscritti, abbiamo deciso di completare la procedura di blocco dell'accesso a Instagram alle 00 del 14 marzo, concedendo 48 ore di un periodo di transizione", ha scritto Roskomnadzor sul suo canale Telegram.

"Oggi abbiamo avviato il blocco dei canali Youtube in tutta Europa di RT (Russia Today) e Sputnik". Lo annuncia Youtube con una nota. "Da quando la Russia ha cominciato la sua invasione in Ucraina ci siamo concentrati nel rimuovere contenuti che violavano i termini di servizio e nel connettere le persone a notizie e informazioni verificate", scrive Youtube. Bloccato anche in tutto il mondo l'accesso ai canali dei media finanziati dallo stato russo.

