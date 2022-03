Corsi di Formazione Professionale : come funzionano

Per avere la garanzia di un'occupazione permanente dobbiamo rinnovarci costantemente, dimostrare il nostro know-how, le nostre capacità relazionali, la nostra flessibilità.



Per rimanere professionalmente efficienti, migliorare le proprie prestazioni, evolvere nella propria carriera, rimanere nella propria posizione, trovare un lavoro, riqualificarsi, soddisfare specifici requisiti di competenze o ottenere una promozione, è necessario formarsi durante tutta la nostra vita professionale e rimanere al passo con le mercato dei mestieri e delle competenze.



La formazione professionale è una risposta adeguata a queste nuove sfide.



Ecco 5 buoni motivi per cui bisognerebbe intraprendere un percorso di formazione.



Migliora le tue abilità

Sono all'altezza delle mie attività professionali? Sto utilizzando tutti gli strumenti necessari nella mia workstation? Sono aggiornato con le ultime tecnologie?



Alcune competenze, digitali in particolare, si sono imposte in ogni professione, in ogni funzione, in ogni azienda. Consentono, una volta padroneggiati, un aumento di produttività.



Ci adattiamo tutti più o meno al cambiamento, imparando da soli sul lavoro. La formazione è il modo per rimanere competitivi e per affermare la proattività richiesta dall'azienda e più in generale dal mercato del lavoro.



Negli ultimi anni sempre più persone scelgono di frequentare corsi di formazione soprattutto per migliorare le proprie competenze e rimanere nel proprio posto di lavoro.



Le varie regioni inoltre offrono anche corsi di formazione gratuita, per esempio, in Liguria, puoi trovare Corsi di formazione gratuiti a Genova. Perchè dunque non approfittare e restare aggiornati e competitivi nel mondo del lavoro?



Cresci all'interno della tua azienda



La formazione professionale è un mezzo per gestire la propria carriera professionale, per muoversi verso nuove funzioni o responsabilità gerarchiche, per aggiornare la propria retribuzione.



Le nuove competenze acquisite ti permettono di “potenziare” la tua carriera.



I profili “autodidatti”, che hanno acquisito le proprie competenze professionali nel settore possono anche accrescere le proprie conoscenze attraverso una convalida dell'esperienza acquisita e integrare le proprie conoscenze in qualsiasi momento.



Le persone formate presso gli istituti di formazione professionale affermano che le competenze acquisite durante la formazione le hanno aiutate a progredire nella propria carriera professionale.



Per specializzarsi



I lavori si stanno evolvendo sempre più verso tecnicità e specialità, creando così profili sempre più rari sul mercato del lavoro.



Una delle prime domande da porsi è quindi la seguente: nel lavoro che occupo o che desidero ricoprire, quali sono le competenze specifiche richieste che non possiedo ancora?



Cerca offerte di lavoro che richiedono gli stessi titoli di lavoro del tuo e identifica le competenze richieste dalle aziende. Questo ti darà un'idea delle specializzazioni su cui formarti e scegliere in base alla tua esperienza, alle tue competenze, ai tuoi valori, alle tue aspirazioni.



La specializzazione è un posizionamento che può fare la differenza in azienda e nel mercato del lavoro. Questo ti darà la preziosa libertà di poter scegliere il tuo lavoro.



Formazione per sviluppare la tua occupabilità



Secondo molti studi le aziende che offrono lavoro non trovano i profili professionali richiesti, la formazione in questo caso dà anche una risposta a questa esigenza sociale.



Vengono spesso citate le professioni del web design, dello sviluppo web e della salute.

La menzione della formazione professionale menzionata nel tuo CV dimostrerà il tuo impegno a migliorare le tue prestazioni e la tua motivazione in abito lavorativo.



Anche la scelta di determinate organizzazioni di formazione con una solida reputazione in aree specifiche aggiungerà valore alla tua professione. Ci sono istituti fortemente specializzati nei campi del design, della salute, programmazione o addirittura per la fotografia.



Riqualificazione professionale



La formazione professionale è anche un'opportunità per cambiare radicalmente lavoro e vita professionale. Un progetto di questa portata va quindi anticipato e valutato con attenzione.



In primo luogo, fai una valutazione della tua esperienza professionale, delle capacità e della personalità. Analizza annunci di lavoro, requisiti di competenze, tipi di società e titoli lavorativi. Stabilisci correlazioni con il tuo profilo e i tuoi desideri (settore di attività, luogo di pratica, ecc.).



Infine, consulta i cataloghi formativi delle organizzazioni e le loro offerte di riqualificazione professionale e concentrati sui seguenti elementi:



Professioni chiave

La durata della formazione

Il prezzo

Il know-how acquisito al termine del tirocinio e, se per te importante, il titolo, il diploma o la certificazione ottenuta.



Infine, leggi attentamente il contenuto del percorso formativo, cosa imparerai e cosa potrai ottenere al termine del corso. Anche le testimonianze di ex tirocinanti in formazione professionale possono aiutarti a decidere.



