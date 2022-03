Covid, 53.127 nuovi casi e 156 decessi : restano in zona gialla 4 Regioni

Sonocontagiin Italia nelle ultime 24 ore, 54.230 le precedenti, con 425.638 tamponi processati (-25mila). Il tasso di positività sale dall'11,2% al 12,5%. Crescono i, 156rispetto ai 136del giorno prima,156.649 in tutto. Prosegue il calo dei ricoveri (-140) e delle terapie intensive (-18) con 35 ingressi del giorno. Crescono di 5.324 unità gli attualmente positivi.

Dopo l'esame del monitoraggio settimanale dell' Iss sull'andamento del Covid in Italia, la Cabina di regia ha segnalato che saranno otto le Regioni che da lunedì passeranno in zona bianca. Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D' Aosta. Attualmente sono in zona bianca sette Regioni e due province autonome: Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano e Trento. Restano in giallo Marche, Lazio, Calabria e Sardegna

