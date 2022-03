La vera vacanza romagnola: un viaggio immersivo nella tradizione

L'Emilia-Romagna è una regione con delle bellissime città, la natura magnifica (in montagna nell'entroterra o al mare sulla costa) e naturalmente, la gastronomia favolosa. Di seguito abbiamo selezionato un breve elenco dei posti che vale la pena visitare per riscoprire le tradizioni di questa bellissima regione.

Rimini per tutte le stagioni



Rimini ha tutto il fascino delle località balneari dell'Adriatico. La città, vicino alla Repubblica di San Marino e Ravenna, offre anche una grande ricchezza artistica e architettonica che delizierà anche gli amanti dell'arte.

Rimini è sempre stata una località balneare alla moda nel cuore degli italiani e dei tanti turisti stranieri. La città con le sue immense spiagge, dotate di infrastrutture molto avanzate, rimane altrettanto vivace fuori dalla stagione turistica estiva.

Non si rimane delusi: il clima mite, impreziosito dalla "Dolce Vita made" in Italy, fanno di questa graziosa città un luogo incantevole giorno e notte. Il rapporto qualità-prezzo è abbastanza buono e l'ampia offerta di hotel 2 stelle a Rimini con pensione completa soddisferà sicuramente il maggior numero di persone.

Come detto, anche gli amanti dell'arte non rimarranno delusi: Rimini possiede un notevole patrimonio architettonico e artistico, frutto di una storia cittadina di oltre 2000 anni. La città è il risultato di diversi strati edilizi, i cui monumenti più belli risalgono all'epoca romana, come il Ponte di Tiberio e l'Arco di Augusto.



Durante il soggiorno a Rimini, ti divertirai anche a perderti in città. Consigliamo in particolare la visita delle sue diverse piazze. Se la maggior parte di esse appartiene all'antichità romana, come Piazza Tre Martiri e quella di Corso d'Augusto o anche Via Garibaldi, le Piazze Cavour e Malatesta risalgono al medioevo. Le Chiese di Rimini sono un'altra ricchezza della città.



Rinomata località balneare, Rimini è conosciuta in tutto il mondo per le sue feste e le sue vacanze emozionanti. L'evento più atteso è il capodanno dell'estate, chiamato anche 'Notte Rosa'. È una celebrazione con balli e colori rosa brillanti tutt'intorno.



Non si può menzionare l'enogastronomia. Dall'olio extravergine d'oliva DOP, il territorio riminese concentra il maggior numero di frantoi in Emilia-Romagna. Ai famosi “Colli di Rimini” DOC vini di assoluta qualità, tartufi e funghi, miele e formaggi , dal sapore stagionato del formaggio di fossa alla freschezza dello squacquerone e del raveggiolo, oltre a tante altre specialità vengono vendute direttamente dai produttori o nei negozi delle località sparse in collina.



Sulla costa c'è il pesce che arriva fresco tutti i giorni e nelle varie pescherie della città, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E la piadina ? Il prodotto tipico più conosciuto e facilmente reperibile in qualsiasi negozio di alimentari e nei tanti piccoli chioschi e piadinerie disseminati nel territorio.

Altre mete da visitare in Emilia Romagna



Modena



Modena merita sicuramente una visita. Questa è una graziosa cittadina dell'Emilia-Romagna con tanto da fare: visita il Museo Ferrari, un'acetaia balsamica o passeggia per le sue graziose stradine, vale la pena visitarla e passarci un'intera giornata.



Ravenna, capitale dei mosaici

Ravenna è una città straordinaria per il numero di ricchi mosaici che custodisce. Ravenna è anche un luogo dove è bello passeggiare: vi consigliamo quindi di programmare di passarci una giornata durante il vostro soggiorno in Emilia-Romagna, avrete molto da fare!



Passeggiate a cavallo intorno a Bologna



Non perdete l'occasione di fare una passeggiata a cavallo, soprattutto quando il paesaggio ne vale la pena! È il caso della natura della Via degli Dei (il sentiero degli Dei). Questo percorso escursionistico collega Bologna a Firenze in 120 km di passeggiate, mountain bike o cavallo passando per le cime dell'Appennino.



Le pareti dipinte di Dozza e i vini della regione



Dozza è una cittadina speciale: le facciate delle sue case sono vere e proprie opere d'arte. Ogni due anni gli artisti sono invitati ad esprimersi sulle mura della città nell'ambito della Biennale del Muro Dipinto.



Al di là delle pareti dipinte, Dozza ha un altro tesoro: ospita l' Enoteca regionale Emilia- Romagna. La Fortezza Sforzesca ospita circa 10.000 bottiglie dei migliori vini della regione.



Emilia e Romagna che, seppur unite amministrativamente, hanno ciascuna le proprie abitudini enogastronomiche. Ad esempio, in Emilia assaggeremo la carne di maiale accompagnata da uno spumante. In Romagna preferiremo l'agnello ed eviteremo lo spumante. A Dozza, che si trova al confine di queste due regioni: niente gelosie, qui troveremo vini per tutti i gusti.



Le bottiglie dell'Enoteca Regionale Emilia-Romagna sono state tutte accuratamente selezionate da una commissione. Vi sono rappresentati circa 260 produttori e i vini vengono selezionati in base ai piatti che meglio accompagnano.



Passeggia nella graziosa Brisighella



Situata alle pendici dell'Appennino, con le sue stradine, i suoi antichi palazzi e le sue scalinate in gesso, la città medievale di Brisighella non manca di fascino.



Durante la passeggiata non dimenticate di imboccare Via del Borgo, detta anche Via degli Asini, in quanto vi passavano gli asini per trasportare il gesso estratto dalle vicine cave. La strada ha la particolarità di essere posizionata in alto. Ha così permesso alla città di difendersi e continuare a vivere durante gli attacchi alla città. Sotto c'erano i magazzini e di lato c'erano i negozi.



Non dimenticate di salire verso la Torre dell'Orologio. Una volta lassù, si può godere di una vista sulla Valle del Lamone, dove si trova il confine tra Romagna e Toscana: è superba.



Visita al Castello di Torrechiara



Il Castello di Torrechiaraè uno dei castelli quattrocenteschi meglio conservati d'Italia. Sorprende la sua superficie interna: stradine, un ristorante, un albergo, una cantina. Un vero paesino.



Il castello stesso è interessante da visitare. Contiene imponenti stanze decorate con affreschi. Niente mobili, invece, se non quelli installati puntualmente dalle troupe cinematografiche: il Castello di Torre chiara viene regolarmente utilizzato come set per film o serie TV.



Scopri il Delta del Po e Comacchio

Il Delta del Po è un Parco Naturale dell'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Questa zona umida, sia naturale che modellata dalla mano dell'uomo, ospita un'incredibile biodiversità, che la rende un paradiso per gli amanti della natura. Adorerete scoprire i suoi paesaggi fatti di paludi e lagune, ammirare i fenicotteri rosa che li abitano, fare una gita in barca, passeggiare in bicicletta o anche visitare la ridente cittadina di Comacchio, attraversata da canali.



Alla scoperta dell'entroterra riminese



Visitate le valli del Conca e del Marecchia situate a ridosso della costa adriatica, questa zona dalle molteplici colline offre un ambiente sontuoso. Nel programma di questo itinerario non mancate di incontrare produttori appassionati, passeggiate nella natura e di visitare gli incantevoli paesini.



Escursioni in Appennino



L' Appennino è sede di numerosi parchi naturali nei quali è possibile praticare numerose attività. A seconda della stagione, saranno trekking, mountain bike, equitazione, arrampicata o sci di fondo, alpinismo e ciaspolate. Perfette per soddisfare la voglia di natura e di ampi spazi aperti!



Altre News per: veravacanzaromagnolaviaggioimmersivonellatradizione