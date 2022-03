Overwatch 2 - Aggiornamento per la community

Overwatch si sta evolvendo. Come primo passo verso una migliore comunicazione e una cadenza regolare di aggiornamenti per la nostra community, siamo davvero emozionati di poter condividere alcune informazioni sui nostri piani per i prossimi mesi. Abbiamo cambiato la nostra strategia per l'uscita di Overwatch 2, separando la modalità PvP e PvA l'una dall'altra per portarvi nuovi contenuti PvP il prima possibile, mentre continuiamo a lavorare alla modalità PvA. Scopri di più su tutto quello che succede col nostro aggiornamento sullo sviluppo più recente, insieme al direttore di gioco Aaron Keller:





Oggi inizia il primo alpha test chiuso del PvP di Overwatch 2, che include impiegati Blizzard, professionisti della Overwatch League e alcuni gruppi selezionati per aiutarci a preparare tutto per una sessione di testing più estesa.

Poi, la nostra prima Beta PvP inizierà a fine aprile, su PC e solo in regioni selezionate. Questa beta ad accesso limitato includerà un gruppo più ampio di tester ai quali chiederemo un feedback sul gioco. Il nostro obiettivo in questa fase è testare le nostre nuove funzionalità, contenuti e sistemi, prima di passare allo stress test dei server con un numero più ampio di giocatori nei beta test futuri.

La nostra prima Beta PvP includerà alcuni degli aggiornamenti più significativi sin dal lancio. Ecco gli elementi principali che potrai aspettarti dalla prima beta:



Nuovo eroe Attacco: Sojourn

Nuova modalità di gioco: Scorta

Multigiocatore 5v5

Modifiche agli Eroi

4 Nuove Mappe

Puoi iscriverti e richiedere l'accesso alla Beta 1 del PvP di Overwatch 2 ora su PlayOverwatch.com. L'accesso ai giocatori verrà concesso a fasi, e aggiungeremo sempre più giocatori man mano che proseguiremo con le prossime sessioni beta. Daremo aggiornamenti costanti su cosa aspettarsi dalla prima beta nelle settimane che precedono il lancio.

Grazie per esserti unito a noi mentre ci addentriamo verso una nuova era per Overwatch. Non vediamo l'ora di mostrarti di più!

