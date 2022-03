L’alba del Ragnarok - terzo DLC di Assassin’s Creed Valhall

Ubisoft annuncia che la terza principale espansione di Assassin’s CreedValhalla’s, L’alba del Ragnarok, è ora disponibile su tutte le piattaforme. Per la prima volta in un gioco di Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Valhalla ottiene un secondo anno di contenuti, iniziando con l’espansione più ambiziosa di sempre nella storia del franchise: L’alba del Ragnarok. Inoltre, nuovi contenuti gratuiti, per tutti i giocatori, continueranno ad arricchire l’esperienza di Assassin’s Creed Valhalla in questo secondo anno. Sviluppata da Ubisoft Sofia, L’alba del Ragnarok è la nuova espansione in cui Eivor dovrà accettare il suo destino nei panni di Odino, il dio Norreno della Guerra e del Destino. Il regno nanico di Svartalfheim sta collassando e l’amato figlio di Odino, Baldr, è stato fatto prigioniero dall’immortale gigante del fuoco Surtr. Dovrai liberare i tuoi poteri divini, proseguendo nella saga vichinga lanciandoti in un disperato salvataggio attraverso un mondo mitologico ricco di contrasti. L’espansione introduce nuovi contenuti e caratteristiche ad Assassin’s Creed Valhalla: Scopri un nuovo gameplay che permette di sfruttare i poteri dei nemici. Questi poteri possono essere usati con ogni stile di gioco, compresa la versatilità in combattimento e nelle opzioni stealth, esplorazione e soluzione di enigmi. Potrai prendere possesso dei poteri dei nemici caduti e usarli per mutare forma in un corvo per uccisioni dall’alto, dare alle loro armi il potere del ghiaccio per infliggere colpi devastanti o resuscitare nemici sconfitti per farli combattere al tuo fianco. Affronta e sconfiggi nuovi nemici, come i giganti di fuoco di Muspelheim: i Muspels. Forniranno nuove sfide di gioco e ti incoraggeranno a usare i poteri per abbatterli.

Esplora i territori di Svartalfheim e scopri i rifugi dei nani che serviranno da punto di partenza per la missione di Odino per salvare Baldr, da utilizzare come fulcro per la tua progressione.

Accetta la sfida delle Valchirie in una nuova arena di combattimento, dove potrai mettere alla prova la tua abilità.

Usa nuove armi e attrezzature, compresa una nuova arma unica che permette combo speciali, un nuovo livello divino per tutta l’attrezzatura e molte personalizzazioni per tatuaggi e acconciature di Eivor e decorazioni dell’accampamento.

L’alba del Ragnarok, contenuto endgame, è progettata per offrire una vera progressione per i giocatori. Il livello raccomandato per giocare l’espansione è 340, ma i nuovi giocatori possono comunque tuffarsi nell’espansione e vivere la storia di Odino. I giocatori di Valhalla, che non hanno raggiunto il livello 340, possono potenziare statistiche e attrezzature del proprio personaggio con i contenuti dell’espansione. L’alba del Ragnarok è disponibile come acquisto standalone al costo di 39,99 € per tutti i possessori del gioco principale. Può anche essere acquistata come parte della Ragnarok Edition, che comprende il gioco principale e l’espansione o come parte della Digital Complete Edition che comprende il gioco principale, il Season Pass, l’Ultimate Content Pack e L’alba del Ragnarok. Tutti i giocatori che acquisteranno L’alba del Ragnarok sino al 9 aprile 2022, riceveranno il Pacchetto del Crepuscolo, che sarà immediatamente sbloccabile nel gioco principale. Questo bonus esclusivo comprende la livrea per corvo Messo di Dellingr, la livrea per cavalcatura Havardr, il Set Attrezzatura del crepuscolo e l’Ascia Algurnir.

La Dark Horse Comics pubblicherà ‘’Assassin’s Creed Valhalla – Forgotten Myths’’, una serie a fumetti scritta da Alexander Freed, illustrata da Martin Tunica e colorata da Michael Atiyeh. In questo prequel de L’alba del Ragnarok, seguirai Baldr, il valoroso figlio di Odino, nella sua avventura per creare una duratura pace tra i reami. Assassin’s Creed Valhalla – Forgotten Myths #1 (di tre) sarà disponibile dal 16 marzo 2022. Sviluppato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla offre al giocatore un’esperienza unica nei panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo che si ritrova a dover lasciare la Norvegia, nel nono secolo d.C., a causa delle continue lotte e dalla diminuzione delle risorse. Rivivi lo stile dei guerrieri vichinghi con il rinnovato sistema di combattimento a due armi e sperimenta nuove opzioni di gameplay come razzie, assalti, l’accampamento e il nuovo sistema di progressione e di aggiornamento delle attrezzature. Alleanze politiche, decisioni strategiche e scelta dei dialoghi possono influenzare il mondo di Assassin’s Creed Valhalla: dovrai compiere le tue scelte con molta attenzione per proteggere la casa del tuo clan e il suo futuro.