PRIMAVERA WORK IN PROGRESS

Ecco una serie di accessori, videogiochi e giocattoli per passare spensierate giornate all’aria aperta!

L’equinozio di primavera è la giornata in cui il giorno e la notte hanno le stesse ore. Questo significa anche che l’inverno è ufficialmente terminato e che la stagione più fiorita dell’anno sta arrivando. Per celebrare l’evento, ecco una serie di accessori, videogiochi e giocattoli perfetti sia per passare delle piacevoli giornate all’aria aperta che per trascorrere qualche ora a casa in caso di pioggia. D’altra parte, si sa: marzo è pazzerello e aprile è con l’ombrello!





Per gli appassionati di stile, Loungefly presenta le nuove borse e portafogli a tema primaverile, tra cui quelle di Minnie Mouse e Bambi! La prima collezione richiama la dolce Minnie sotto forma di margherite, mentre la seconda presenta i protagonisti del film che giocano tra i fiori. Realizzati in pelle vegana, sono gli accessori perfetti per completare gli outfit di questa bella stagione!



Mondo Toys presenta i nuovi BioBall a tema Disney per giocare in compagnia nel rispetto dell’ambiente! Sono gli unici palloni realizzati con una nuova formula BIO priva di ftalati che sostituisce il 50% delle materie prime di origine fossile con quelle di origine vegetale proveniente da fonti naturali. Ispirati alla fashion doll più famosa di sempre, i nuovi prodotti Barbie Role Play & Make-up offrono moltissime possibilità di gioco: trousse trucco ma anche accessorio, non solo per la bambola, ma anche per la/il bambina/o. Tutti i set della linea sono stati studiati seguendo la filosofia “cosmesi pulita” per sviluppare prodotti sicuri al 100% realizzati attraverso l’utilizzo di materiale organico. Proprio per questo ogni prodotto è vegan e tiene conto degli aspetti cruelty free, così come il packaging, con tanto di certificazioni FSC.

Per gli appassionati delle quattro ruote ci sono le Hot Wheels, protagoniste della nuova linea di automobili motorizzate e radiocomandate di Mondo Motors! Monster Action, Monster Truck e molte altre, realizzate con materiali resistenti agli urti, per un’esperienza di gioco a 360 gradi: luci, suoni e un design unico. Non resta che prepararsi a vivere avventure adrenaliniche all’aria aperta!





E per le giornate di pioggia? Ci pensa Nintendo con il suo Animal Crossing: New Horizons, il life simulator di successo che permette di vivere la primavera in qualsiasi momento e dovunque si voglia sulla famiglia di console Nintendo Switch! Tutti quanti, almeno una volta, hanno sognato di mollare tutto e cominciare una nuova vita su un’isola lontana da tutto. In Animal Crossing: New Horizons questo sogno diventa realtà: giunti su un’isola deserta, i giocatori potranno rimboccarsi le maniche per iniziare una nuova vita, rendendola, seguendo il ritmo delle stagioni, esattamente come desiderano! Grazie al nuovissimo contenuto scaricabile a pagamento Happy Home Paradise, l’esperienza di gioco viene ulteriormente arricchita: i giocatori si uniranno al team della Casimira vacanze, trasferendosi su un incantevole arcipelago dove potranno arredare case vacanze, progettare strutture come scuole e ristoranti, scoprire nuove opzioni di personalizzazione.

Altre News per: primaveraworkprogress