GUNDAM EVOLUTION ARRIVERA' NEL 2022

BANDAI NAMCO Online e BANDAI NAMCO Europe hanno annunciato oggi cheGUNDAM EVOLUTION sarà disponibile nel 2022 in Europa, America del Nord e Giappone per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Il gioco sarà lanciato contemporaneamente anche su PC da BANDAI NAMCO Online nelle stesse regioni, nonché in altre parti dell'Asia. Come primo sparatutto basato su eroi free-to-play del franchise,GUNDAM EVOLUTION offrirà un'esperienza di squadra 6v6 competitiva con mobile suit giocabili dall'intero multiverso di Gundam.

è uno sparatutto in prima persona basato sul gioco di squadra free-to-play con combattimenti PvP 6v6. Il gioco offrirà tre modalità basate su obiettivi: Point Capture, Domination e Destruction. Il titolo presenta un set di sfide unico in cui le squadre dovranno pianificare e attuare formidabili strategie d'attacco e difesa per conquistare la vittoria.

Ogni unità giocabile inGUNDAM EVOLUTION possiede la propria combinazione unica di abilità offensive, difensive e/o di supporto, in grado di ribaltare le sorti della battaglia. Il roster iniziale di personaggi giocabili includerà 12 unità, tra cui il classico RX-78-2 GUNDAM e l'iconico ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Sarà possibile sbloccare ulteriori mobile suit e oggetti personalizzabili in due modi: usando i Capital Point (CP), accumulabili giocando, oppure le monete EVO, che saranno acquistabili realmente.





Dal 7 al 12 aprilesi terranno alcuniClosed Network Test per GUNDAM EVOLUTION su PC (disponibili solo per Stati Uniti e Giappone), e in futuro anche su console, per testare i server online del gioco. I fan che desiderano scendere sul campo di battaglia possono registrarsi per il PC Network Test visitando la pagina del negozio di Steam® diGUNDAM EVOLUTION, oppure il sito web ufficiale del Closed Network Test tra il9 e il 28 marzo, facendo clic su "Request Access" alla voce Playtest per candidarsi.

"Il marchio di Gundam è fortemente radicato ai valori di speranza, pace, unità e vittoria, eGUNDAM EVOLUTION li rispecchia alla perfezione", ha dichiarato Kazuya Maruyama, Executive Producer di BANDAI NAMCO Online. "Non vediamo l'ora che i nuovi utenti e i veterani del franchise di ogni età, la cui passione per Gundam potrebbe essere nata in vari momenti dei 40 anni di storia del franchise, si ritrovino sul campo di battaglia diGUNDAM EVOLUTION per combattere nei loro mobile suit preferiti dell'intera serie di Gundam e oltre!”

"GUNDAM EVOLUTION si sforza di bilanciare accessibilità e padronanza, rendendolo lo sparatutto perfetto per giocatori di ogni livello che potranno divertirsi da soli o con un gruppo di amici", ha dichiarato Ryota Hogaki, Gameplay Director di BANDAI NAMCO Online. "Conun'ampia varietà di potenti mobile suit a propria disposizione, speriamo che i giocatori di tutto il mondo saranno conquistati dagli epici combattimenti mecha diGUNDAM EVOLUTION!"

I giocatori che acquistano il Season pass sbloccheranno alcuni contenuti cosmetici aggiuntivi man mano che faranno progressi, tra cui skin dei mobile suit, skin delle armi e charm delle armi.

sarà disponibile ufficialmente per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam. Presto condivideremo maggiori dettagli sulla disponibilità del gioco nei vari paesi.

