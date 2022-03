Super Epic: the Entertainment War in pre-order per PS4 e Switch

Strictly Limited Games, Numskull Games e Undercoders sono lieti di annunciare l'imminente uscita di Super Epic: The Entertainment War. Questo gioco di avventura e d'azione offre tonnellate di combattimenti basati su combo 2D e molto umorismo.





Il gioco è in arrivo per Nintendo Switch e PlayStation 4 in 2 edizioni limitate, con i preordini che inizieranno giovedì 10 marzo alle 16:00 CET, solo presso il sito Strictly Limited Games Partner Store e il loro store partner Gamesrocket.









Caratteristiche:

Modalità classica basata sulla trama con livelli realizzati a mano e finali multipli

Splendidi sprite dell'era a 16/32 bit

RPG potenziamento di armi, armature e oggetti da collezionare e scoprire

Sistema di combattimento basato su combo

Una "modalità rogue-lite" procedurale sbloccabile

Esplorazione veloce e non lineare

Contenuti multimediali opzionali

Edizioni limitate:

Strictly Limited Games offre a SuperEpic una versione definitiva in scatola con due esclusive edizioni limitate, disponibili per il preordine esclusivamente tramite il Strictly Limited Games Partner Store e tramite Gamesrocket.

Limited Edition ha solo 500 copie numerate individualmente per Nintendo Switch e 300 per PlayStation 4, al prezzo di 29,99€, comprensive di un'esclusiva copertina e un colorato libretto d'arte con manuale di gioco.





La Special Limited Edition ha 700 copie per Nintendo Switch e 500 per PlayStation 4, a 49,99€, inclusi fantastici oggetti da collezione aggiuntivi:

Set di spille smaltate con chiusura magnetica

Colonna sonora originale del gioco

Die-cut Character adesivi dei personaggi

Art Booklet con manuale di gioco

Scatola speciale in edizione limitata

