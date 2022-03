Allenarsi a Casa : tutto quello di cui a bisogno per tenerti in forma

Da quando c'è stata la pandemia di Covid19 con la relativa chiusura delle palestre e l'aumento dello smartworking, molte persone hanno riscoperto l'home fitness.



I vantaggi di allenarsi a casa

Nessun orario di apertura come in una palestra e solo attrezzatura essenziale. Se hai un buon tappetino o una panca, puoi già fare molti esercizi.

Ti alleni secondo i tuoi ritmi

Fai gli esercizi che ti piacciono e che ti motivano

Praticare attività fisica 30 minuti al giorno è necessario per mantenersi in buona salute. Secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), questa mezz'ora giornaliera riduce il rischio di sovrappeso, ipertensione e malattie cardiovascolari. Fa bene anche al sonno e all'umore.

La cosa migliore è quella di fare 5 o 6 esercizi e farli per 30 minuti questo è ciò che si definisce allenamento in circuito ed introduce varietà tra i diversi movimenti e attrezzi.



Praticare regolarmente questi esercizi mirati di allungamento e potenziamento muscolare aiuta a combattere l'atrofia muscolare, a mantenere la silhouette e a preservare una muscolatura armoniosa. La cosa migliore sarebbe affidarsi ad un allenatore per qualche seduta e poi adattare la pratica fatta a casa soprattutto per non farsi male.



All'inizio ti consigliamo di iniziare con esercizi che ruotano attorno a quattro elementi:



Elastici: I cosiddetti elastici fitness aumentano l'intensità del lavoro muscolare creando resistenza. Secondo gli esercizi, tonificheranno diversi gruppi muscolari. Esistono in diversi livelli di difficoltà, valutati in kg (da 7 a 20).



La palla: Detta anche swiss ball, fit ball o gym ball, è un prezioso alleato per modellare la silhouette e rafforzare in profondità i muscoli addominali. La palla permette anche di lavorare sull'equilibrio.



Manubri: Aiutano a mantenere un buon tono muscolare. L'allenamento con i pesi migliora anche la forza ossea, essenziale nella lotta contro l'osteoporosi.



Il bastone: Permette di mantenere la schiena dritta. Questo è importante perché, con l'età, le nostre vertebre tendono a curvarsi.



Fare sport a casa con attrezzi da palestra



Chi non ha mai sognato di avere un pezzo di palestra a casa?



Quando si parla di home gym, non significa necessariamente di dedicare interamente una stanza alla pratica del fitness e del bodybuilding. Si può fare palestra in casa anche integrando uno spazio all'interno di un soggiorno o di un ufficio.



Per creare il tuo angolo di palestra in casa, ci saranno diversi elementi di cui tenere conto come la stanza dove vuoi allenarti, così come lo spazio che hai al suo interno, il budget che intendi destinare al tuo progetto e infine al tipo di attrezzatura che riterrai più opportuno acquistare.

A ciò possono essere aggiunti alcuni lavori per adattare l'ambiente o persino decorazioni per i più appassionati



Va da sé che è molto più semplice e agevole fare quello che si vuole in termini di allenamento quando si dispone di una grande sala dedicata esclusivamente a questo uso, ma è comunque possibile sistemare la propria area attrezzata in base allo spazio a disposizione.



Dove organizzare la palestra a Casa?

Quali materiali e attrezzature servono?

Qui si può dare libero sfogo alle proprie fantasie e ai propri desideri anche con attrezzi di grandi dimensioni.Un po' meno capiente della palestra in garage, ti permette comunque di beneficiare di uno spazio dove sarai concentrato al 100% sul tuo allenamento. A seconda della grandezza, puoi optare per macchine più o meno ingombranti.Qui il campo delle possibilità diventa più limitato, ma non impossibile! La cosa più importante è creare anche uno spazio dove riporre gli attrezzi facilmente, in modo da non lasciare gli accessori in giro al di fuori del tempo di pratica. Quindi assicurati di avere almeno un metro davanti e dietro di te, oltre che ai lati per muoverti liberamente.Per quanto riguarda la questione del materiale e delle attrezzature della tua palestra di casa, anche qui tutto dipenderà dallo spazio che hai, ma anche dal tipo di allenamento che segui ( bodybuilding con carichi pesanti o bodybuilding e piccoli accessori). Su attrezzidapalestra.net puoi trovare o farti ispirare da una numerosa varietà diSe hai una stanza ampia dedicata agli esercizi, come ad esempio un garage e una stanza e vuoi avere una vera sala pesi a casa per un allenamento completo, quello che non può mancare è una panca per pesi.Laè l'attrezzatura da acquistare in via prioritaria se vuoi creare il tuo spazio di bodybuilding a casa poiché è l'attrezzatura essenziale per tutte le sessioni di allenamento. Assicurati di avere una panca sufficientemente solida che si inclini e scenda in modo da diversificare il più possibile i tuoi esercizi.Lati servirà, come suggerisce il nome, per eseguire i tuoi squat, ma anche, se hai una panca pesi in aggiunta (che ti consigliamo come spiegato sopra), ti servirà a completamento dei tuoi eserciziUna, a corredo di una panca e una stazione per squat, avrai già quasi tutto per raggiungere i tuoi obiettivi poiché ti permetteranno di svolgere i tuoi esercizi di base con carichi pesanti garantendo la tua sicurezza.





Se vuoi andare oltre puoi allenarti anche con attrezzature complementari e più specifiche come: bilancieri, kettlebell, panche vibranti, tapis roulant, stepper o fasce addominali.







Ovviamente qui abbiamo parlato solo di soluzioni di supporto per i tuoi esercizi. Una volta che ti sarai attrezzato con gli attrezzi base, dovrai completare il tuo spazio con soluzioni più specifiche in modo da aumentare gradualmente la varietà degli allenamenti.



