Come realizzare e Gestire un Ecommerce

Oggi, con lo sviluppo del commercio online, sempre più persone si dedicano alle vendite su Internet perché pensano che sia un Eldorado: un modo per fare soldi velocemente. Ma quello che dimenticano è che gestire un sito ecommerce è una professione a sé stante e che si può imparare.



La creazione di un negozio online richiede la padronanza di diverse competenze: logistica, web marketing, relazioni cliente/fornitore, gestione dei social network, referenziazione naturale, ecc.



La gestione di un sito commerciale online è una professione molto completa. È un lavoro che può essere difficile, ma allo stesso tempo interessante e accattivante. Lo scopo di questo articolo è presentare in breve cos'è l'ecommerce, per far capire agli aspiranti e-merchant le basi da acquisire per avviarsi in questo mondo.

Cos'è un sito Ecommerce



L'ecommerce (chiamato anche commercio elettronico o commercio online) è una pratica commerciale che collega il consumatore con il commerciante attraverso Internet e le nuove tecnologie. L'acquirente procede all'acquisto di un bene o di un servizio sul web: la transazione è digitale e non richiede un incontro fisico tra le due entità fino alla consegna del prodotto per mezzo di un corriere.



Negozi online, social media, applicazioni mobile e molte piattaforme commerciali consentono questi scambi commerciali digitali.



Storia dell'ecommerce



L'ecommerce è apparso negli anni '80 su iniziativa dell'inventore Michael Aldrich con l'idea di poter fare acquisti da casa tramite una rete remota. Il Minitel ha poi rivoluzionato le transazioni digitali, prima dell'arrivo di Internet. Negli anni 2010, l'arrivo degli smartphone ha cambiato completamente lo scenario: l'accesso a Internet è diventato permanente, in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Si è sviluppato l'ecommerce, sia su computer che su dispositivi mobili (area denominata m-commerce).



Il commercio fisico per queste ragioni sta perdendo quote di mercato a vantaggio delle vendite online, divenute complementari, se non essenziali, per i rivenditori tradizionali.

Perchè avviare un ecommerce

Lanciare un ecommerce significa prima di tutto sviluppare l'attività al di fuori di una determinata area geografica locale, renderla nazionale o addirittura internazionale. L'ecommerce non richiede locali o supporti commerciali fisici per ricevere il pubblico ed è quindi meno costoso del tradizionale retail.



Grazie agli strumenti di marketing e alle nuove leve tecnologiche è possibile promuovere il proprio spazio di vendita in modo più rapido e preciso rispetto ai metodi tradizionali. I dati vengono elaborati continuamente, l'analisi del target e dei risultati è molto precisa, per massimizzarne le possibilità di successo.



Un ecommerce è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a differenza di un negozio fisico, permette quindi al venditore di dare accesso ai propri prodotti e servizi ai propri clienti senza restrizioni di tempo o di luogo. Ciò comporta un tasso di conversione delle vendite che può essere molto più interessante sui siti dei commercianti tradizionali.



Come funziona un ecommerce?



L'ecommerce utilizza tutti i media Internet per funzionare. Un venditore (professionista, privato, istituzionale) pubblicherà un annuncio per vendere i suoi beni o servizi su una piattaforma digitale o un sito di ecommerce.



L'acquirente, che è già interessato a questo tipo di contenuto, lo scopre navigando sul web, sui motori di ricerca, sui social media o seguendo una raccomandazione online o offline.



Il consumatore interessato al bene o al servizio effettuerà l'acquisto tramite un canale di acquisto scegliendo una delle modalità di pagamento proposte inserite nella piattaforma di vendita e riceverà quindi il proprio ordine all'indirizzo da lui scelto.



Come creare un negozio online e iniziare?



Ora è possibile vendere prodotti e servizi attraverso diversi canali, come social shopping o marketplace. Per iniziare nell'ecommerce professionale, devi creare il tuo sito web scegliendo tra i vari hosting proposti.

Prima di intraprendere la vendita online, è necessario determinare alcuni passaggi per un piano d'azione ottimale.



1. Analizzare il mercato e la concorrenza



Quando decidi di entrare nella vendita a distanza, devi conoscere il mercato in cui intendi entrare e questo significa conoscere il settore e i tuoi concorrenti. Questo ti permetterà di capire le lacune da colmare, le best practices, ma anche la politica dei prezzi della tua concorrenza: un passaggio fondamentale.



2. Costruisci un solido business plan



Si tratta di un documento completo che permetterà di gettare le basi dell'azienda e del suo sviluppo futuro. Mercato, concorrenza, punti di forza, di debolezza e previsioni. Questo documento chiave darà una direzione e consentirà quindi di richiedere fondi o reclutare partner.

3. Scegli la migliore soluzione di ecommerce



Per supportarti nel successo, l'attività deve basarsi su una piattaforma di ecommerce adeguata e infallibile. La migliore soluzione per avviare il proprio ecommerce è Opencart, una piattaforma open souce ad alte prestazioni: esperienza utente, referenziazione naturale, velocità ed efficienza.

Questo strumento consente a tutti gli aspiranti imprenditori di ecommerce di poter generare rapidamente vendite e quindi fatturato.



4. Crea il tuo marchio e il tuo universo

Una volta che ilpiano di sviluppo è stato determinato, bisogna creare l'identità del marchio. Dopo aver analizzato la concorrenza, arriva il momento della creatività per impostare l'identità visiva dell'azienda. Logo, colori, stile, design, nome. Disegnare, scrivire, sperimentare e, perchè no, farsi aiutare dai professionisti di grafica.



5. Inserimento online dei prodotti

Inizia l'attività aggiungendo i prodotti nell'area di amministrazione fornendo tutte le informazioni, corredando i prodotti in vendita con foto dei prodotti di alta qualità, descrizioni dettagliate e video esplicativi. Aggiungi quante più informazioni possibili per creare il catalogo e presentare i prodotti in modo efficace.



6. Completa l'ecommerce

Per finire non posson mancare i parametri tecnici del negozio, come condizioni di vendita, metodi di pagamenti, garanzia dei prodotti, regole di restituzione, ecc, che devono essere opportunamente configurati per consentire un'esperienza utente ottimale e per vendere online secondo le regole del paese in cui è stato creato il sito.



7. Costruisci una strategia di marketing



Per essere in grado di attirare il maggior numero possibile di clienti in Italia, Europa o anche in tutto il mondo e fidelizzare i clienti, è necessario stabilire un solido piano di marketing. SEO, Referenziamento naturale, Google Shopping, social network, comunicazione tradizionale. Quali leve verranno scelte per pubblicizzare il negozio online e aumentare le tue vendite?



Investi tempo. Il programma di e-merchant sarà molto pieno, ma tutti gli investimenti daranno i loro frutti. Bisogna conoscere le priorità e quindi essere produttivi e organizzati e soprattutto bisogna distinguersi dalla concorrenza. Per questo, bisogna fare uno studio di mercato prima di creare un sito, quindi investire energia e tempo per creare un'immagine unica della tua attività.



