Rocky Reshrined è ora disponibile per il preordine

ININ Games e Natsume, su licenza di TAITO, sono lieti di annunciare l'imminente rilascio del nuovissimo titolo Pocky & Rocky Reshrined per Nintendo Switch e PS4, in arrivo in Europa e Nord America già disponibile per il preordine! Inoltre, per i collezionisti uscirà una Limited e una Collector's Edition in arrivo attraverso Strictly Limited Games Partner Store.





La colorata serie Shoot 'Em Up ritorna!

Nelle leggendarie avventure di Pocky e Rocky - note ad alcuni anche con il nome originale giapponese Kiki Kaikai - il giocatore controlla una giovane fanciulla del santuario Pocky e il procione, Rocky. La serie, che risale al gioco arcade degli anni '80 rilasciato da Taito, ha deliziato molte generazioni di giocatori.





Mentre Natsume porta la nuovissima avventura Pocky & Rocky in Nord America, ININ Games ha iniziano i preordini dell'edizione fisica per Nintendo Switch e PS4 in Europa!





Riguardo al gioco

Pocky & Rocky Reshrined è uno sparatutto a scorrimento multidirezionale con una grafica e un suono eccezionali in stile retrò.

Il gioco presenta:

Grafica e audio in stile classico a 16 bit

5 personaggi giocabili

Modalità Storia

Modalità cooperativa per 2 giocatori

Modalità facile sbloccabile

Classifica online

Visita https://www.iningames.com/games/pocky-rocky-reshrined/ per maggiori informazioni!

Edizioni limitate e da collezione

I collezionisti avranno la possibilità di assicurarsi un'edizione limitata per Nintendo Switch o PS4 dal sito Strictly Limited Games Partner Store non appena inizia il preordine! Resta sintonizzato per ulteriori informazioni.

Altre News per: rockyreshrineddisponibilepreordine