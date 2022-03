19 MARZO - I AM YOUR FATHER!

Il 19 marzo si avvicina e per festeggiare come si deve, ecco tutti i gadget dedicati ai papà più famosi dell’universo.





Anakin Skywalker, Tony Stark, Geralt di Rivia, Black Lightning, il Mandaloriano. Tutti li conoscono per le loro imprese eroiche, ma pochi sanno che sono anche dei super papà, pronti a tutto per il bene dei figli. In occasione della loro festa, ecco una serie di gadget e accessori dedicati ai padri più famosi della pop culture!

Grazie ai Funko POP! una serie infinita di papà visti sul piccolo e grande schermo. Da Marvel a DC passando per Star Wars e il fantastico mondo di The Witcher ci sono proprio tutti! Ecco gli zaini e i portafogli Loungefly a tema Star Wars per celebrare i padri più famosi della galassia lontana lontana.





Ecco tutti gli accessori targati Hasbro Fan dedicati a due icone della pop culture: Iron Man e il Mandaloriano. Ispirati agli originali, basterà indossarsi per trasformarsi in dei super papà!





Forse non tutti sanno che anche Bowser, il mitico antagonista di Super Mario, è un papà! Suo figlio, Bowser Junior, è apparso per la prima volta nel videogioco Super Mario Sunshine e da allora è diventato un personaggio iconico dei titoli dedicati all’idraulico baffuto. Papà e figlio sono presenti anche in Mario Kart 8 Deluxe, il gioco di corse per Nintendo Switch con oltre 43 milioni di copie vendute in tutto il mondo, che si arricchirà il 18 marzo con l’esclusivo Pass percorsi aggiuntivi. Questo contenuto scaricabile a pagamento permetterà di gareggiare su 48 nuove piste rimasterizzate da tutta la serie Mario Kart ed è perfetto per le sfide in famiglia!

