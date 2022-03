ISO 45001: Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'importanza della sicurezza sul lavoro

Ogni giorno persone muoiono a causa di incidenti o malattie sul lavoro. Mantenere i dipendenti al sicuro e ridurre i rischi sul posto di lavoro è sempre più essenziale per garantire la sicurezza nei vari settori dell'azienda. Inoltre, l'importanza di considerare il benessere psicosociale dei lavoratori è aumentata nelle agende aziendali durante il periodo della pandemia.



L' ISO 45001 è una norma internazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro, che definisce i requisiti da soddisfare per impostare un efficace sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori. In combinazione con le linee guida ISO 45003 sulla salute e sicurezza psicosociale, consente alle aziende di ridurre i rischi sul posto di lavoro e creare condizioni di lavoro più sicure e salubri sotto tutti gli aspetti.

Lo standard ISO 45001 aiuta le aziende a garantire la conformità e ad adempiere ai propri obblighi legali.

Qual è lo standard ISO 45001?



Lo standard ISO 45001 è applicabile a qualsiasi tipo di organizzazione, grande o piccola, in qualsiasi settore. Si basa sullo standard OHSAS 18001 e su altri standard e convenzioni riconosciute in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ha sostituito OHSAS 18001 nel 2018 come principale standard internazionale.



La ISO 45001 applica la ISO High Level Structure (HLS), che definisce la struttura di tutti gli standard ISO, facilitando così l'integrazione con altri standard generici del sistema di gestione. Le aziende già certificate secondo standard come ISO 9001 e ISO 14001 ne traggono vantaggio.



Sulla base dei consolidati principi di gestione, ISO 45001 richiede a un'organizzazione di:



Identificare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alle proprie attività e servizi,

Determinare i controlli necessari,

Fissare obiettivi e traguardi chiari per migliorare le proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La ISO 45001 è un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che aiuta a proteggere e migliorare la qualità lavorative dei dipendenti in modo che possano fare dell'eccellenza un'abitudine all'interno dell'attività lavorativa.



Vantaggi della certificazione ISO 45001

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro è un requisito legale e le aziende devono riferire sulle proprie azioni. La certificazione ISO 45001 dimostra che disponi di un sistema legalmente conforme alle norme vigenti sulla sicurezza del lavoro.



La certificazione ISO 45001 consente alla tua azienda di:



Stabilire e migliorare continuamente il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per eliminare o ridurre al minimo i rischi per il personale e le altre parti interessate esposte ai rischi associati alle attività o ai servizi all'utente.

Lavorare sistematicamente per migliorare le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevenire il (ri)accadere di incidenti e inconvenienti.

Garantire la conformità con le politiche di salute e sicurezza sul lavoro dichiarate e dimostrarne la conformità.

Rispettare sempre i requisiti legali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Per ottenere la certificazione, devi prima implementare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a ISO 45001.

Per quali settori è applicabile ISO45001?

La norma è flessibile e si adatta a diverse tipologie di aziende che desiderano dotarsi di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro:



Grandi organizzazioni e aziende

Piccole e medie imprese

Organizzazioni pubbliche e senza scopo di lucro

Organizzazioni non governative (ONG) e enti di beneficenza



ISO45001 è progettata per prevenire infortuni sul lavoro e problemi di salute e fornire luoghi di lavoro sani e sicuri. In quanto standard internazionale, ISO45001 trascende i confini geografici, politici, economici, commerciali e sociali. È il riferimento unico per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Quindi, se la tua organizzazione opera a livello internazionale, questo unico standard può semplificare l'attività della tua organizzazione.



Se sei nuovo nel campo della gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ISO45001 è un quadro eccellente da mettere in atto nella tua azienda per costruire la resilienza organizzativa.



Le organizzazioni impegnate nello sviluppo sostenibile, ad esempio, si stanno allineando sempre più le proprie strategie di affari agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

La certificazione ISO 45001, il sistema internazionale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dimostra l'impegno di un'organizzazione a garantire condizioni di lavoro dignitose, nonché pratiche di salute, benessere e uguaglianza.

Per le organizzazioni che cercano di migliorare il proprio profilo in allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ISO 45001, invia un messaggio potente agli azionisti, alle parti interessate, che si preoccupano davvero delle persone che operano in azienda.



Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro aiuta a ridurre i costi per l'organizzazione, come il costo dei premi assicurativi. Inoltre, la produttività e la soddisfazione dei dipendenti migliora e questo è vantaggioso per tutti.



I dipendenti non disporranno solo condizioni di lavoro salubri e sicure, ma avranno prestazioni migliori perchè non si dovranno preoccupare costantemente della propria salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



