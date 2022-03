Perché investire nell'automazione industriale?

La tecnologia è cambiata e continua a cambiare il mondo della produzione, di questo siamo tutti convinti. Una gamma apparentemente infinita di nuovi strumenti e tecnologie stanno trasformando i mercati, aumentando le aspettative dei clienti, rendendo l'aspetto competitivo sempre più impegnativo.



Anche le piccole e medie imprese (PMI) sono particolarmente sensibili a questo perché non hanno le stesse capacità di investimento dei loro concorrenti più grandi. Eppure hanno bisogno di questi strumenti per rimanere competitive.

I Vantaggi dell'automazione dei processi industriali

La maggior parte delle aziende ha utilizzato negli ultimi una qualche forma di automazione per sostituire uno o più processi ripetitivi e ad alta intensità di manodopera. L'implementazione dell'automazione può ridurre i costi operativi e di personale in modo che le aziende possano risparmiare risorse e tempo, con conseguente aumento dei margini di profitto.

Sebbene possa essere costoso automatizzare la produzione, vale sempre la pena investire nell'automazione dei processi manuali. La globalizzazione e l'uso della tecnologia da parte delle aziende più grandi ha reso molto più difficile alle piccole e medie imprese non atomatizzate di essere competitive.



La robotica infatti completa un'attività fino al 70% più velocemente di quanto possa fare una persona. Con questa maggiore efficienza, le operazioni quotidiane sono molto più snelle.

L'automazione implica la creazione di dispositivi automatizzati, il più delle volte sotto forma di computer o sistemi robotici, per facilitare ed eseguire attività ripetitive. Il più delle volte, si tratta di attività che richiedono sia precisione che velocità di esecuzione.



Ricercando i migliori servizi di consulenza perl’automazione industriale, possiamo affermare che l'impatto dell'automazione nei prossimi decenni sarà due o tre volte maggiore e per ottenere risultati migliori, persone e tecnologia, devono lavorare in squadra.



Questo articolo discute brevemente dei principali vantaggi dell'automazione industriale per distinguersi sul mercato e ottenere risultati soddisfacenti nei processi produttivi.

Aumento della produttività

Aumento della produttività, sicurezza e riduzione dei costi sono solo alcuni dei vantaggi che si possono ottenere integrando i sistemi di automazione nei vari settori produttivi.

Uno dei primi motivi che possiamo citare quando si investe nell'automazione industriale è l'innegabile aumento della produttività. L'industria produrrà di più, con migliore qualità e al minor costo possibile. I sistemi di automazione inoltre riducono notevolmente gli errori che possono commettere anche dal professionista più esperto.

Per rafforzare la propria redditività in un mercato caratterizzato da una forte concorrenza, le aziende sono chiamate a produrre sempre più beni di buona qualità a costi ridotti. L'automazione è quindi l'opzione più concreta per raggiungere questo obiettivo.



Più qualità ed efficienza

Come detto prima, uno dei vantaggi dell'automazione industriale è l'aumento della produttività perché le apparecchiature possono produrre più velocemente. Ma, oltre alla velocità, è importante parlare di un altro vantaggio, ovvero, il rispetto delle scadenze.

Per ovvie ragioni di necessità di produttività e riduzione dei costi, l'automazione diventa una componente chiave nella gestione di un'impresa. La trasformazione digitale provocata da Internet e dalle nuove tecnologie offre una portata più ampia a questa automazione. Colpisce ormai molti settori economici in cui la competitività si basa anche sul fattore tempo.



Lo stesso professionista può impiegare tempi diversi per produrre lo stesso pezzo, poiché è soggetto a condizioni emotive e fisiche diverse che possono interferire con il modo in cui produce. Un sistema automatizzato impiegherà sempre la stessa quantità di tempo di produzione. In questo modo diventa più facile fissare scadenze e pianificare i volumi di produzione secondo un calendario prefissato.

Migliora le condizioni di lavoro

L'introduzione dell'automazione non dovrebbe rappresentare una minaccia per l'occupazione. Al contrario, deve comportare un miglioramento significativo delle condizioni di lavoro per l'uomo. Ciò è particolarmente importante per l'esecuzione di compiti ripetitivi e talvolta noiosi, che ora i robot possono eseguire senza mai "stancarsi".

Sappiamo come alcuni processi eseguiti dall'industria siano generalmente monotoni o difficili da eseguire per le persone. Ciò può influire sui lavoratori che potrebbero sentirsi demotivati ??durante l'esecuzione di queste attività e, di conseguenza, la produttività potrebbe diminuire.



Un'azienda che investe in automazione industriale, a sua volta, favorisce la professionalizzazione della forza lavoro e riesce ad aumentare la felicità dei collaboratori, che si sentono più utili e desiderosi di sviluppare la propria carriera svolgendo più mansioni produttive, aumentando produttività e qualità.

Più sicurezza

L'automazione rende i servizi più disponibili e reattivi. Evita inoltre il rischio di incidenti legati all'errore umano. Anche la sicurezza informatica viene alla ribalta grazie alla creazione di sistemi di backup di rete. Le reti informatiche e Internet svolgono un ruolo chiave nell'automazione dell'offerta di servizi e delle catene di produzione.

I problemi di sicurezza possono compromettere la produzione e un guasto catastrofico può interrompere un ciclo di produzione e quindi ridurre l'efficienza.



I sistemi di automazione garantiscono più sicurezza.

Immaginiamo che unità produttiva abbia più spazi: assemblaggio, produzione, distribuzione, ecc. e in uno di questi posti, per qualche motivo, scoppi un incendio.



Con una cortina antincendio automatica, ad esempio, si possono proteggere velocemente i dipendenti e far si che il fuoco non si diffonda in altri spazi.

Controllare e gestire gli accessi

Il controllo degli accessi è importante per gestire l'ingresso e l'uscita delle persone, un'azione che ha un impatto diretto sui dipendenti, clienti e partner. Ma anche nella riservatezza delle informazioni, l'integrità dei beni e delle infrastrutture dell'azienda.



Come si può fare questa gestione?



Limitare il numero massimo di persone in un determinato luogo;

Accesso esclusivo tramite lettore da tastiera numerica;

Identificazione e verifica automatica dei livelli di accesso;

Come abbiamo visto non ci sono limiti agli ambienti industriali e professionali nei quali l'automazione possa giocare un ruolo importante in settori di utilizzo che spaziano dalla pneumatica alla robotica, dai prodotti tecnici per l’imballaggio alla saldatura, per finire con banchi industriali o arredi tecnici indirizzati all’uso in laboratori o farmacie.



