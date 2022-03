Guerra Ucraina : a breve un cessate il fuoco, ma la situazione catastrofica

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Interfax, l'esercito russo "" e aprirà i corridoi umanitari in alcune città ucraine alle 10, le 8 ora italiana. La decisione sarebbe stata assunta su richiesta del presidente francese, Macron, afferma Interfax, che cita il ministero della Difesa di Mosca. I corridoi umanitari verranno aperti nella capitale, nonché nelle città di

Ma le forze russe hanno intensificato i bombardamenti notturni delle città ucraine nel centro, nel nord e nel sud del Paese: lo ha affermato il consigliere della presidenza di Kiev, Oleksiy Arestovich. Lo riporta il Guardian. La situazione nei sobborghi di Bucha, Hostomel e Irpin della capitale Ucraina Kiev è "catastrofica", ha detto Arestovich all'emittente locale Belsat TV, sempre secondo il Guardian. Ieri gli sforzi per evacuare i residenti di queste località sono falliti ma il governo sta facendo il possibile per evacuarli.

Nel fine settimana l'avanzata delle forze russe in Ucraina è stata "probabilmente minima". Così il ministero della Difesa britannico nel suo rapporto di intelligence. "E' altamente improbabile che la Russia abbia raggiunto con successo gli obiettivi pianificati fino ad oggi", si legge nel rapporto. Per l'esercito ucraino, Mosca sta ammassando forze "per prendere d'assalto Kiev". Le truppe avanzerebbero con carri armati e fanteria motorizzata, oltre a puntare sulla periferia orientale dai distretti di Brovarsky e Boryspil.

Il ministero della Difesa russo ha reso noto oggi che le forze di sicurezza ucraine e il battaglione nazionalista Azov stanno pianificando un attentato contro un reattore nucleare del Centro Nazionale di Ricerca dell'Istituto di Fisica e Tecnologia di Kharkiv. Una strategia che consentirebbe a Kiev di "accusare le forze russe di aver lanciato un missile contro un sistema nucleare sperimentale". Lo riporta la Tass. Nonostante l'Ucraina ha denunciato razzi russi sull'Istituto, la notizia non è stata confermata.

L'Ucraina ha sospeso le esportazioni di alcuni prodotti alimentari. Lo ha annunciato il governo che in una nota in cui ha sottolineato che sono sospese le esportazioni di "carne, segale, avena, grano saraceno, zucchero, miglio e sale". Mentre le esportazioni di grano, mais, pollame, uova e olio saranno consentite solo con il permesso del ministero dell'Economia. I supermercati di tutto il Paese sono a corto di prodotti mentre le vie di approvvigionamento diventano più difficili.

"Le uniche parti su cui è quasi impossibile essere d'accordo sono la Crimea e le sedicenti repubbliche (Donbass) di cui la Russia pretende il riconoscimento di indipendenza da parte nostra". Così a Fox News il capo negoziatore ucraino, David Arakhamia, alla vigilia della ripresa dei colloqui, ha ribadito che sulla "integrità territoriale dell' Ucraina" la posizione di Kiev "è ferma" Sulla questione Nato "i Paesi membri non sono pronti neppure a discutere di accoglierci nell'Alleanza, almeno per un periodo di 5 o 10 anni", ha aggiunto

La Russia ha reclutato negli ultimi giorni combattenti dalla Siria nella speranza che la loro esperienza nella guerriglia urbana possa aiutare a conquistare Kiev e infliggere un colpo devastante al governo ucraino. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita quattro funzionari americani. La Russia opera in territorio siriano da quando è entrata formalmente nella Guerra civile del Paese nel 2015.

In meno di una settimana Usa e Nato hanno fornito a Kiev oltre 17 mila armi anti tank, compresi i missili Javelin, tramite la frontiera con Polonia e Romania, scaricandole da giganteschi aerei cargo, tra cui un Antonov An-124 delle forze ucraine, che lo ha acquistato quando faceva parte dell'Urss. Lo scrive il New York Times, paragonando per certi versi il ponte aereo in corso a quello organizzato dagli occidentali nel 1948-1949 per trasportare cibo e altri generi di prima necessità nella Berlino Ovest circondata dai sovietici.

