Prima Comunione: Che regalo scegliere?

Cosa regalare per una Prima Comunione

La prima comunione di un bambino è un momento molto importante, perché segna l'inizio di un nuovo capitolo della sua fede. Quando si viene invitati ad una prima comunione di un familiare, la prima cosa a cui si pensa è che si trascorrerà una giornata circondati dai nostri cari e si passerà un bel momento tutti assieme. Questo però non cancella il desiderio di compiacere il festeggiato con un regalo, ma per i bambini non è sempre facile fare la scelta giusta.

Come evitare quindi di commettere errori nella scelta del regalo? Questo è sicuramente uno dei compiti più complicati per partecipare a questo tipo di eventi, dopo quello della scelta dell'abbigliamento giusto.



Se non sei sicuro di cosa regalare o desideri delle idee che ti aiutino a trovare il regalo perfetto, continua a leggere questa piccola guida su idee regalo comunione che aiuteranno a scegliere quello più adatto considerando diversi aspetti.



Quale regalo scegliere per la prima comunione?

La scelta di un regalo di comunione non è facile, perché dipende da diversi parametri. Se devi fare un regalo per una prima comunione per una bambina o un bambino, devi sapere che questo dono sarà molto importante.



A seconda della qualità dell'invitato, il regalo non sarà lo stesso: se sei il padrino o la madrina, il regalo dovrà essere più "sostanzioso", in sintonia con la natura religiosa della cerimonia.



Se sei un familiare o invitato come un caro amico, farai un regalo con un budget inferiore e il cui simbolismo non sarà necessariamente religioso. Un regalo al passo con i tempi sarà più che perfetto.



La scelta del regalo può ricadere sinteticamente su:

Un dispositivo elettronico, un regalo semplice molto amato dei bambini

I gioielli, il tipico regalo della prima comunione

Regalo pratico, un regalo simbolico che non dimenticherà mai

Buoni acquisto o denaro, se non hai tempo

Il primo passo: la lista dei regali



Prima di iniziare a scervellarti su cosa regalare per la comunione, chiedi ai genitori se il bambino ha fatto già fatto una lista dei regali. L'idea di una lista regalo si ispira ai matrimoni ed è molto utile anche per le le prime comunioni. In questo modo bambini e genitori evitano sorprese riguardo ai regali che riceveranno.

Sappiamo per certo che a loro piacerà e risparmierai tempo sapendo cosa comprare e dove comprarlo. Richiedendo questo elenco il prima possibile, avrai più opzioni per scegliere il regalo che meglio si adatta al tuo budget. Se aspetti fino all'ultimo momento, la maggior parte dei regali sulla lista verrà presa dagli altri invitati.



Regalo della prima comunione: pensa all'elettronica



I bambini sono utenti di dispositivi elettronici in età sempre più precoce. Tablet, lettori Ipod o mp3, console di gioco o videogiochi, smartphone o anche laptop, macchine fotografiche, se te lo puoi permettere. È certo che qualsiasi tipo di regalo tecnologico li farà molto contenti.

Prima di comprare un regalo per la prima comunione, scopri dai genitori cosa ha già e cosa vorrebbe avere. Certo, ad esempio, un Ipad non è necessariamente l'idea regalo per la comunione di una bambina di 10 anni, dato che per alcuni genitori la festeggiata è ancora piccola per averne uno. Quindi confrontati sempre prima con la sua famiglia per scoprire se è il regalo giusto per la sua età e rispetta sempre le loro opinioni.



Gioielli, un regalo classico per la prima comunione



Per le ragazze regalare un gioiello è sempre facile, si può scegliere tra modelli così diversi come anelli, collane e orecchini.Per i ragazzi la scelta è minore, ma negli ultimi anni la moda è cambiata e ci sono gioielli piuttosto maschili dai colori tonici e dalle linee pulite che piacciono molto ai giovani.

Uno dei regali più tipici per la prima comunione dei maschietti è l'orologio, il bracciale o la catenina d'oro o d'argento. In molte famiglie infatti il primo orologio si riceve durante la prima comunione. Per le ragazze, come detto, i gioielli offrono molta più libertà e puoi anche considerare di farli incidere con le loro iniziali e/o la data come ricordo dell'evento.

Se vuoi regalare un gioiello, informati, se puoi, per scoprire se ne hanno già uno. Il gioiello è ad esempio un ottimo regalo di comunione solenne della madrina o del padrino, che normalmente dovrebbe fare il regalo più "importante". Questo dono per la comunione, a nostro avviso, è l'ideale poiché mescola un regalo costoso con un forte aspetto simbolico (la bambina o il bambino lo conserveranno per tutta la vita).

Regali pratici prima comunione



Se stai cercando un'idea regalo per la prima comunione, anche un regalo pratico è perfetto. Non è sempre così, ma in alcune famiglie i parenti più prossimi regalano l'abito della prima comunione. In questo modo i genitori possono risparmiare su una spesa significativa per l'evento. Quel che è certo è che questo regalo perde l'effetto sorpresa che potrebbero avere gli altri, perché bisogna andare a comprarlo con il festeggiato.

Anche un album fotografico dell'evento o un video, che può essere realizzato da te o da un fotografo professionista (dipenderà dal budget), farà in modo di essere ricordato dal bambino, soprattutto se sei vicino alla sua famiglia.

Può essere una buona idea dal forte simbolismo. Un regalo che riporta alla mente ricordi sarà una buona occasione per raccontare piccoli aneddoti a un bambino che cresce intorno a tutte le persone che lo amano.



Denaro o Voucher



Molte persone che andranno a una prima comunione si chiedono che somma dare per regalo. Generalmente dipende dal budget che hai e dal rapporto che c'è con la famiglia del festeggiato.

Per ovviare al denaro è preferibile optare per dei voucher che permetteranno al bambino di trascorrere qualche giorno in un parco divertimenti o un weekend al mare o in montagna durante le vacanze.



