I vantaggi del noleggio auto aziendale a lungo termine

Noleggio auto a lungo termine per aziende



Ci sono ancora PMI e professionisti che non noleggiano i loro veicoli. Tuttavia, questo sistema ha molti vantaggi in termini di costi, pratiche burocratiche, documentazione, assicurazione, manutenzione, tasse, ecc. Noleggiare un veicolo a lungo termine vuol dire avere un'auto senza preoccupazioni.

Il ricorso al noleggio consente anche, a differenza dell'acquisto, di subire un impatto economico meno significativo grazie alla ripartizione nel tempo dei costi.



La varietà delle offerte



Quando arriva il momento di scegliere una compagnia di autonoleggio, la comodità è fondamentale. Con così tante opzioni a portata di mano, è importante scegliere la compagnia di autonoleggio più adatta alle esigenze aziendali.



Scegli un'azienda che renderà l'autonoleggio conveniente e facile da gestire. In un mondo in cui tutto è facilmente accessibile, trovare il modo più semplice possibile per fare qualcosa è fondamentale e ti farà risparmiare tempo e denaro.



Compagnie di autonoleggio affidabili comeSyntonia, Noleggio Auto a Lungo Termine per Aziende, offrono tutti i servizi per gestire la tua flotta aziendale come manutenzione ordinaria e straordinaria, consegna del veicolo, soccorso stradale h24, coperture assicurative e offerte come la promo "Extra Sconto" con cui potrai scegliere diverse vetture a prezzi ridotti.



Tranquillità dell'Autonoleggio



In un'azienda, spesso è il gestore stesso ad essere responsabile della gestione del parco veicoli. Acquistare un veicolo significa dedicare del tempo a sceglierlo, mantenerlo e, soprattutto, rivenderlo.

Un incidente stradale? I dipendenti devono affrontare i problemi amministrativi che ne conseguono e i rapporti con l'assicuratore, invece di concentrarsi sulle loro attività. Un lavoro di cui una società di autonoleggio ti solleva. Per non parlare del fatto che fornisce auto recenti e ben tenute. Ciò riduce statisticamente il rischio di incidenti e promuove il rispetto dell'ambiente.



Un altro grande vantaggio del noleggio auto a lungo termine è quello di offrire, nel contratto, tutta una serie di servizi a cui altrimenti non si può avere accesso.Il servizio comprende generalmente la manutenzione e l'assistenza. L'azienda può inoltre acquistare, in opzione, il cambio gomme, la fornitura di un veicolo sostitutivo in caso di guasto, la carta carburante, l'assicurazione, la gestione dei pedaggi, le multe, la formazione alla guida ecologica, ecc.



Spese conosciute in anticipo



Niente più (cattive) sorprese: il noleggio consente all'azienda di preventivare accuratamente le proprie spese. Pagherai con un canone fisso, il noleggio dei veicoli, la loro manutenzione e qualsiasi altro servizio che potresti aver acquistato.

I costi vengono quindi livellati per tutto l'anno. Inoltre, la maggior parte delle società di autonoleggio mette a disposizione dei propri clienti piattaforme web sicure o servizi di assistenza che forniscono loro mensilmente reportistica, con l'elenco delle anomalie riscontrate su ciascun veicolo o degli interventi di manutenzione da effettuare.

Questi dati compaiono nelle tabelle riepilogative con gli appuntamenti di manutenzione, la frequenza degli incidenti, il consumo individuale di carburante, ecc. Spesso sono accessibili tramite il sito web della società di noleggio anche gli strumenti di rendicontazione che consentono di controllare con precisione i costi.



Il noleggiopermette di allocare i prestiti in posizioni strategiche. Un vantaggio innegabile in tempi di stretta creditizia. A differenza dell'acquisto con patrimonio netto, il noleggio a lungo termine non appesantisce il bilancio: da un punto di vista contabile il canone non è considerato un investimento, ma un onere, distribuito su tutta la durata del contratto e deducibile dal reddito imponibile.



Esternalizzazione dei rischi



L'acquisto impone al gestore di assumersi i rischi di deprezzamento del veicolo durante la sua rivendita. Questo non è il caso del noleggio dei veicoli a lungo termine. Attenzione, però, alla restituzione del veicolo, che a volte genera costi di riparazione. Questi costi possono essere pesanti per un veicolo restituito in pessime condizioni o per sinistri non dichiarati.



Quando si firma un contratto di noleggio per un veicolo, è quindi necessario prestare particolare attenzione:



informazioni sul veicolo noleggiato: marca, autonomia, chilometraggio, condizioni del veicolo,

il costo reale che dovrai sostenere, in particolare il livello dei costi aggiuntivi che rischi di avere quando il noleggio è pianificato per un certo chilometraggio che probabilmente supererai,

quanto previsto in termini di manutenzione del veicolo,

assicurazione del veicolo,

responsabilità in caso di sinistro,

l'importo dell'indennità per risoluzione anticipata,

la durata prevista dal contratto.

Per finire, poichè molte altre domande sul noleggio aziendale delle vetture non possono essere risolte attraverso sistemi automatizzati o leggendo pagine di domande frequenti. Parlare con qualcuno presso la compagnia di noleggio ti offrirà un'interazione umana ed un'esperienza che non può essere sostituita con altri sistemi. Ti sentirai più a tuo agio e ben informato.



Ci sono molti piccoli dettagli che entrano in un contratto di noleggio auto. È importante assicurarsi di conoscerli tutti. Un'azienda con un'attenzione particolare al servizio andrà ancora oltre e non solo comunicherà tutto al proprio cliente, ma lavorerà sodo per assicurarsi che tu sia soddisfatto di ogni dettaglio del tuo noleggio.



