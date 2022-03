In Ucraina Russi verso periferia di Kiev : Continuate a resistere

Le forze russe vogliono assumere il controllo della diga della centrale idroelettrica di Kaniv, a circa 150 Km a sud di, sul fiume Dnipro. L'allarme arriva dallo stato maggiore delle forze armate ucraine. Le unità russe -hanno riferito all'alba i militari- stanno tentando tutto per penetrare nellasud-occidentale della capitale. Intanto, dopo il fallimento della tregua annunciata ieri, resta critica la situazione a Mariupol, e violenti scontri sono in corso per il controllo delle città di Mykolaiv, a Sud, e Chernihiv, a Nord.

I corridoi umanitari dalle città assediate di Mariupol e di Volnovakha, che ieri non hanno funzionato, saranno riaperti stamane, secondo quanto dichiara il vicecapo della milizia filorussa dell'autoproclamata repubblica Donetsk. "Speriamo che i comandi ucraini incaricati di difendere le regioni abitate ordinino di sbloccare le vie di fuga affinché i civili lascino le aree popolate", ha detto Basurin alla Tass. Ieri il presidente russo Putin ha accusato gli ucraini di aver impedito l'evacuazione dei civili.

Mastercard e Visa stanno sospendendo le loro operazioni in Russia. E' l'ultimo colpo al sistema finanziario russo dopo l'invasione dell'Ucraina a seguito delle sanzioni varate dell'Occidente. Mastercard ha fatto sapere che le sue carte emesse dalle banche russe non saranno più supportate dalla sua rete e qualsiasi carta emessa al di fuori del Paese non funzionerà nei negozi o bancomat Russi. Visa ha affermato che sta lavorando con clienti e partner in Russia per cessare tutte le transazioni Visa nei prossimi giorni.

"Continuate a resistere". Il presidente ucraino Zelensky esorta il popolo a continuare a combattere." Andate all'offensiva", dice in un video su Facebook, lodando il coraggio della popolazione che "non lascerà il paese al nemico". Zelensky, che nella notte ha avuto un colloquio di oltre 30 minuti con il presidente statunitense Biden, ieri, in videocollegamento dal suo bunker con il Senato americano, ha rinnovato le sue richieste di aiuto all'Occidente: attivazione di una no-fly zone e stop all'import del petrolio russo.

L'operazione militare speciale della Russia è condotta nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite: "su un terreno assolutamente legittimo, seguendo la richiesta" delle repubbliche separatiste "Dpr e Lpr e in linea con l'articolo 51 Parte 7 della carte delle Nazioni Unite" ed "è stata anche autorizzata dal Consiglio Federale". Lo afferma il diplomatico russo Alexey Polishchuk in un'intervista alla Tass, nella quale sottolinea che l'Ucraina è stata gradualmente trasformata in una base Nato anti-Russia.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto al segretario di Stato Usa, Antony Blinken che la Cina si oppone a ogni mossa che "getta benzina sul fuoco" in Ucraina. Wang ha chiesto negoziati per risolvere la crisi e trattative per creare un bilanciato meccanismo di sicurezza europeo. Lo riporta l'Associated Press sul suo sito.

Biden ha avuto in queste ultime ore un colloquio con il presidente ucraino Zelensky. La telefonata, durata circa 30 minuti, fa sapare la Casa Bianca, segue la visita del premier israeliano Naftali Bennett a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Zelensky ha riferito che durante il colloquio si è parlato "dell'agenda che ha incluso i temi della sicurezza, dell' assistenza finanziaria per l'Ucraina e le sanzioni alla Russia".

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha parlato col ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba delle operazioni per "un'evacuazione in sicurezza dei civili, compresi gli stranieri, dalle zone di combattimento". Guterres ha anche "espresso l'impegno delle Nazioni Unite a rafforzare le operazioni umanitarie, sia dentro che fuori l'Ucraina". L'Onu stima che circa 12 milioni di persone e altri 4 nei Paesi vicini, avranno bisogno di aiuti umanitari nei prossimi mesi.

Altre News per: ucrainarussiversoperiferiakievcontinuateresistere